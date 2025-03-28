PI, son 24 saatte %4 yükselerek 0,8 dolar desteğini korudu. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sürekli düşüşlerin ardından toparlanma sinyalleri veriyor. PI, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 dolardan %70 değer kaybettikten sonra 0,75 dolara kadar gerilemişti. Artan işlem hacmi ve azalan borsa girişleri, fiyat yükselişini destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

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PI Coin Neden Yükseliyor?

Şubat ayında piyasaya sürülen PI coin, kısa sürede büyük bir çıkış yakalayarak 26 Şubat’ta 3 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak bu ivme uzun sürmedi ve piyasa koşullarıyla birlikte PI fiyatı hızla 0,75 dolar seviyelerine kadar düştü.

Şimdi ise PI, son birkaç gün içinde bu noktadan %14’lük bir toparlanma gösterdi. Günlük bazda %4,1’lik artış kaydeden PI, kripto piyasasının genelindeki düşüş eğilimine meydan okuyor.

BTC yeniden 86.000 doların altına düşerken, DOGE, LINK, SHIB, DOT, APT ve ICP gibi büyük altcoin’ler %5’ten fazla değer kaybetti. Buna rağmen PI fiyatı, yatırımcıların ilgisini çekecek şekilde pozitif bölgede kalmayı başardı.

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Fiyat Yükselişinin Arkasındaki Nedenler

Pi Network’teki (PI) yükselişin arkasında birkaç farklı neden olabilir. Bunlar şu şekilde:

Borsa Girişlerinin Azalması: Geçtiğimiz ay 300 milyon PI token’i merkezi borsalara aktarılmış ve satış baskısını artırmıştı.

Ancak son günlerde bu miktar sadece 1 milyon PI seviyelerine gerileyerek satış baskısının azaldığını gösteriyor.

Topluluk Desteği ve Beklentiler: PI topluluğu, bu yükselişi yeni bir ralli başlangıcı olarak görüyor.

1,2 dolara hızlı bir çıkış olabileceğini düşünen yatırımcılar var.

Ekosistemdeki Yenilikler: Telegram cüzdan entegrasyonu gibi gelişmeler, PI’nin kullanım alanlarını genişletiyor.

Kripto para piyasasındaki düşüş trendine rağmen Pi coin’deki yükseliş, yatırımcılar arasında fiyat hareketleriyle ilgili beklentileri artırmış durumda. Eğer borsa girişleri düşük kalmaya devam eder ve piyasa koşulları destekleyici olursa, PI’nin daha fazla değer kazanması mümkün olabilir.