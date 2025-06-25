Kripto para piyasasında bugün en çok konuşulan altcoinlerden biri Pi Network oldu. Henüz doğrulanmamış “büyük borsa listeleme” söylentileri, PI fiyatında ani ve çift haneli bir yükselişi tetikledi.

Söylentiler Yetti: PI Coin Yükselişe Geçti

Pi Network’ün yerel token’ı PI, son 24 saatte %12’den fazla değer kazandı ve 0,60 dolar seviyesini aşarak çok haftalı zirvesine ulaştı. Bu artışın ardında, topluluk kaynaklı bazı X (Twitter) paylaşımları yer alıyor. Bu gönderilerde, token’ın yakında birinci seviye (Tier 1) bir kripto para borsasında listeleneceği iddia edildi.

Top exchanges coming soon?🧐 pic.twitter.com/8xKVPrDLSn — Pi News (@PiNewsMedia) June 24, 2025

Pi Network (PI) Binance’te Listelenecek mi?

Söz konusu listeleme ihtimali için öne çıkan borsalar şunlar:

Binance

Kraken

OKX

HTX (eski Huobi)

Coinbase

Daha önce PI topluluğuyla etkileşime giren Binance, 2024’te bir topluluk oylaması düzenlemişti. Kullanıcıların büyük çoğunluğu “evet” dese de listeleme gerçekleşmemişti.

Bybit ise bu dedikoduların dışında tutuldu çünkü şirketin CEO’su, Pi Network hakkında daha önce “dolandırıcılık projesi” ifadesini kullanmıştı.

Hatırlanacağı üzere Pi Network ekibi geçtiğimiz ay bir “büyük duyuru” yapacağını açıklamış, topluluk bunu Binance listelemesi olarak yorumlamıştı. Ancak beklentilerin aksine duyuru, ekosisteme yatırım yapmak için ayrılan 100 milyon dolarlık bir fon olmuştu.

Bu hayal kırıklığından sonra fiyat düşüşe geçmişti. Ancak bugünkü dedikodular, piyasada hızlı bir pozitif tepki yarattı.

Sonuç olarak bu gelişme PI fiyatını yukarı taşısa da, henüz resmi bir listeleme açıklaması yapılmış değil. Yatırımcılar dikkatli olmalı, çünkü bu tür söylentiler manipülatif dalgalanmalara neden olabilir.

Ancak piyasa şunu net şekilde gösteriyor: Büyük borsa listelemesi hâlâ Pi Network’ün kaderini değiştirebilecek en güçlü katalizörlerden biri.