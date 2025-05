Kripto para piyasası ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin gelen olumlu haberlerin ve Fed’in faiz kararının ardından yükselişe geçti. Bu süreçte Pi Network’ün token’ı PI en çok değer kazanan projelerden biri oldu.

CoinGecko verilerine göre Pi Network (PI) son 24 saatte %8’in üzerinde artış yaşayarak 0,6477 dolara kadar yükseldi. Bu yükselişin en önemli nedenleri arasında Pi Network’ün geliştirici ekibinin X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı gizemli paylaşım gösteriliyor.

İlgili: Pi Network (PI) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Pi Network (PI) fiyatı üzün süredir düşüş trendi içerisindeydi. 5 Nisan’da 0,40 dolarla tüm zamanların en düşük seviyesini kaydeden PI, sonrasında bir miktar toparlansa da kalıcı bir ivme yakalayamadı.

Son bir haftalık süreçte kripto para piyasasında kayda değer yükselişler yaşanırken ve yüksek piyasa değerli altcoin’ler dahi önemli toparlanmalar yaşarken dahi Pi Network (PI) beklentilerin altında kaldı. Öyle ki PI coin, 7 günün büyük bir kısmında 0,6 doların altında işlem gördü.

İlgili: Pi Network (PI) Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular

Ancak son 24 saatte güçlü bir sıçrama yaşayan Pi Network (PI), yaklaşık %7’lik artışla ayın en iyi yeşil mumlarından birini oluşturdu. Böylelikle PI, 0,6477 dolarla son iki haftanın en yüksek seviyesini kaydetti.

Her ne kadar bu yükselişin en önemli katalizörlerinden biri, kripto para piyasası genelinde yaşanan toparlanma olsa da topluluğun gündemini asıl meşgul eden başka bir gelişme var.

Pi Network’ün 4,3 milyon takipçili resmi X hesabından gelecek hafta açıklanacak büyük bir “ekosistem duyurusu” paylaşıldı.

İlgili: Pi Network (PI) Nedir?

A Pi ecosystem announcement will be released on May 14. Tune in to find out what's coming next! pic.twitter.com/5jn7m5mlmD

Bu duyuruya ilişkin henüz çok fazla detay verilmedi, ancak söylentiler toplulukta hızla yayıldı. Pi Network üzerine sık sık paylaşım yapan tanınmış X kullanıcısı Moon Jeff, Binance’in PI yatırma ve çekme işlemlerini simüle ettiğini iddia etti. Bu durum, potansiyel bir listeleme anlamına gelebilir.

We have seen Binance $PI deposit and withdrawal simulation.

Now PCT has an announcement on the 14th of this month.

Your guess can be as good as mine.

Or even better. #PiNetwork pic.twitter.com/korkEVY6mb

— MOON JEFF 🪐 (@CRYPTOAD00) May 8, 2025