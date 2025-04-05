Tartışmalı kripto para projesi Pi Network (PI) son 24 saatte %38 oranında değer kazanarak düşüş trendine dur dedi. Bu yükseliş, CoinGecko’da Pi coin’in popülaritesinin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak yine de Pi Network (PI) son bir ayda %70 oranında değer kaybetti.

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Pi Network yerel token’i PI’yi 20 Şubat 2025 tarihinde piyasaya sürdü. 26 Şubat’ta 3 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden Pi coin, sonrasında düşüşe geçerek 4 Nisan’da 0,5395 dolara kadar geriledi. Bir aylık zaman diliminde gerçekleşen %82’lik sert düşüşün ardından Pi Network’e (PI) yönelik “yavaş rug pull” şikayetleri arttı.

Ancak son 24 saatte %38 oranında değer kazanan Pi Network (PI) 0,7393 dolarak kadar yükselerek yatırımcılarını yeniden sevindirdi.

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Doğal Yükseliş mi Ölü Kedi Sıçraması mı?

Pi Network’te (PI) bugün kaydedilen yükselişin arkasında birkaç neden olabilir. Bunlar şu şekilde:

Projenin artan popülaritesi: CoinGecko verilerine göre Pi Network (PI) 29 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında en çok dikkat çeken 10 proje arasına girdi. Hatta Pi coin bu listede BTC, ETH, SOL, TON ve XRP gibi büyük projeleri bile geride bıraktı.

CoinGecko verilerine göre Pi Network (PI) 29 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında en çok dikkat çeken 10 proje arasına girdi. Hatta Pi coin bu listede BTC, ETH, SOL, TON ve XRP gibi büyük projeleri bile geride bıraktı. Ölü Kedi Sıçraması (Dead Cat Bounce): Kripto para piyasasında sıklıkla gerçekleşen bu hareket, sert düşüşlerden sonra yaşanan ani artışları ifade ediyor. Ölü Kedi Sıçramasının ardından genellikle düşüş trendi devam eder. Bu nedenle Pi Network (PI) fiyatındaki yükseliş spekülastif alımlardan kaynaklandıysa, yatırımcıları yeni bir düşüş dalgası bekleyebilir.

Sonuç olarak Pi Network (PI) fiyatındaki yükselişin gerçek bir toparlanma mı yoksa geçici bir tepki mi olduğu konusu belirsizliğini koruyor. Pi coin’in bir aylık zaman diliminde %70 oranında değer kaybettiği göz önünde bulundurulduğunda yatırımcıların projeye temkinli yaklaşması fayda sağlayabilir.