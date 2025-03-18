Pi Network (PI), piyasa değeri en yüksek ilk 20 kripto para arasındaki konumunu kaybetmek üzere.

Pi Network’te Grace Period olarak adlandırılan KYC son tarihinin dolması, yatırımcılarda panik satışlarını tetikledi. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %14,5 oranında değer kaybeden PI, 1,18 dolar seviyesinde işlem görüyor. PI, 8,14 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli kripto paralar 19. sırada yer alıyor.

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Lider kripto para borsası Binance, topluluk oylamasından Pi Network’ün (PI) %86 oranında destek görmesine rağmen PI’yi listelemedi. Bybit CEO’su ise Pi Network projesini dolandırıcılık olarak tanımladı.

20 Şubat 2025 tarihinde piyasaya sürülen Pi Network (PI), 2,99 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyede tutunamayan PI coin, 2025 yılının Mart ayı itibariyle 1,18 dolar seviyesinde işlem görüyor.

KYC Sürecinin Sonu ve Binance Etkisi

Grace Period olarak bilinen KYC doğrulama sürecinin bitişi Pi fiyatına olumsuz yansımış olabilir. 14 Mart’ta sona eren Grace Period, bu kez uzatılmadı. Geliştiriciler, kullanıcıları bu tarihe kadar KYC işlemlerini tamamlamaları gerektiği konusunda uyarmıştı. Aksi takdirde madencilikle kazandıkları PI token’larının çoğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklardı. Bu durum, topluluk içinde belirsizlik ve paniğe neden olarak fiyat düşüşüne katkıda bulunmuş olabilir. Diğer bir faktör de Binance’in listeleme konusunda sessiz kalması.

Şubat ayında Binance’in OKX, Bitget ve MEXC’yi takip ederek PI’yi listeleyeceği yönünde söylentiler vardı. Binance, bir topluluk oylaması düzenledi ve katılımcıların %86’sı PI’nin listelenmesini destekledi. Ancak Binance henüz bir adım atmadı.

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Coinbase ve Kraken gibi diğer büyük borsalar da Pi Network’e mesafeli duruyor. Bybit ise PI’yi listelemeyeceğini açıkça belirtti. CEO Ben Zhou, Pi Network’ü “bir dolandırıcılık” olarak tanımladı.

PI Fiyat Tahminleri

Düşüşe rağmen, bazı yatırımcılar PI’nin yeniden yükseleceğine inanıyor. Coinvo adlı X (Twitter) kullanıcısı, boğa piyasasının yakın olduğunu ve PI’nin yeni bir zirveye çıkabileceğini öne sürdü. Bir başka piyasa analisti, “PI önce 1 dolara düşecek, ardından büyük bir sıçrama yapacak” yorumunda bulundu. Pi Network News Global, eğer fiyat 0,60 dolara inerse “daha fazla ve daha fazla satın alacaklarını” açıkladı. Ancak şu anki piyasa görünümü, belirsizlik ve satış baskısının devam ettiğini gösteriyor.