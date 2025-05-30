Pi Network (PI), son bir haftada %13,47 oranında değer kaybederek 0,6674 dolar seviyesine geriledi. Bu düşüşün temel nedeni, devam eden günlük token kilit açılımlarıyla piyasaya giren yeni arzın, satış baskısını artırması.

Token Arzı Genişliyor, Fiyat Baskılanıyor

Verilere göre, 31 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında günlük kilidi açılan 7,35 milyon ile 12,5 milyon PI token arasında değişen miktarlar, piyasaya giriş yaptı. Bu, 5,08 milyon ile 8,65 milyon dolar arasında günlük satış potansiyeli anlamına geliyor.

Dolaşımdaki arz: 7,26 milyar PI

Toplam maksimum arz: 100 milyar PI

Bu arz artışı, likiditeyi artırsa da talebin aynı hızda artmaması durumunda kısa vadede fiyatın sulanmasına (dilution) neden olabiliyor.

Teknik Görünüm: Düşüş Trendi ve Ana Seviyeler

PI, Mayıs ortasından bu yana düşüş trendinde. Yaklaşık 0,77 dolardan 0,69 dolara kadar süren bu geri çekilme, teknik göstergelerde de düşüş momentumunun hâkim olduğunu gösteriyor. Özellikle 0,72 dolar desteğinin kırılması, bu bölgenin artık dirence dönüştüğünü teyit etti.

Temel Teknik Seviyeler:

Anlık Direnç: 0,720 dolar ile 0,730 dolar (önceki destek, artık direnç)

Kritik Direnç: 0,769 dolar (haftalık en yüksek seviye)

Anlık Destek: 0,675 dolar (psikolojik ve grafik bazlı seviye)

Ana Destek Bölgesi: 0,640 dolar (önceki yatay konsolidasyon tabanı)

0,72 dolar üzerine geri dönülemediği sürece, PI fiyatı aşağı yönlü hareketini 0,675 ve hatta 0,640 dolara kadar sürdürebilir. Ancak fiyat, 0,72 dolar ile 0,73 dolar bandını kırarak üzerinde kalıcı olabilirse, bu durum 0,76 dolar ve üzeri için yeniden bir yükseliş alanı yaratabilir.

Sonuç: Satış Baskısı Devam Ediyor

Günlük token kilit açılımları ve zayıf alıcı ilgisi, Pi Coin fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Fiyatın toparlanabilmesi için: arzın yavaşlaması, talebin güçlenmesi, kritik dirençlerin kırılması gerekiyor. Bu nedenle yatırımcılar, kilit açılım takvimini ve yukarıda belirtilen destek/direnç seviyelerini yakından izlemeli.