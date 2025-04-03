Pi (PI), bugün en çok değer kaybeden yüksek piyasa değerli birkaç altcoin’den biri oldu.

Tartışmalı kripto para projesi Pi Network (PI) son haftalarda çok sert düşüşler yaşamaya devam ediyor. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %4,6 oranında değer kaybeden Pi Network (PI) 0,66 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yukarıdaki grafik, Pi token’in düşüşünü açıkça gösteriyor. PI, bir ay önce küresel ticarete açıldıktan sonra ciddi bir değer kaybı yaşadı ve Şubat ayı sonunda 3 dolara kadar yükselmişken, bu seviyeden %75’ten fazla düşüş yaşadı.

İlgili: Pi Network (PI) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Pi Network’ün doğrulama süreci güncellemeleri gibi bazı umut verici gelişmelere rağmen, yerel kripto para birimi Pi coin momentumunu geri kazanmayı başaramadı.

Pi Network topluluğu, projenin hala geliştirilme aşamasında olduğu son birkaç yılda büyük bir büyüme gösterdi ve son dönemdeki olumsuz fiyat hareketlerine rağmen olumlu bir bakış açısını koruyor.

Birçok X kullanıcısı, PI fiyatının şu anki 0,7 dolarlık desteği tutarak, “piyasa hacmi geri döndüğünde” 2 dolara doğru yükselmesini beklediklerini öngördü. MOON JEFF, PI’nin bu ay sonunda 2,73 dolara kadar yükselmesini kısa vadeli bir fiyat hareketi olarak tahmin eden daha da iyimser bir görüş bildirdi.

Pi Coin Kilit Açılımı Durumu Kötüleştirebilir

Bu düşüşün en büyük sebeplerinden biri, bu ay içinde 124 milyondan fazla PI token’in kilidinin açılacak olması. Önümüzdeki bir yıl içinde ise toplam 1,6 milyar token’in piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, PI işlem hacmi de düşüş eğiliminde, bu da yatırımcı ilgisinin hızla azaldığını gösteriyor.

Pi Core ekibi kısa süre önce Open Network’teki ilk PiFest etkinliğinin rekor katılıma ulaştığını duyurdu. Etkinlikte 125.000’den fazla kayıtlı satıcı, 58.000’den fazla aktif satıcı ve 1,8 milyon Pioneer Pi Haritası ile etkileşime geçti. Bu, Pi’nin küresel ölçekte gerçek dünya kullanımına sahip olduğunu gösteren önemli bir gelişme olarak lanse edildi.

İlgili: Pi Network Nedir?

Topluluk Liderlik Değişikliği Talep Ediyor

Ancak bu duyuru, Pi topluluğu tarafından pek de olumlu karşılanmadı. Dr. Altcoin, PiFest’in başlamasından bu yana Pi ekosistemindeki ticaret faaliyetlerinin önemli ölçüde düştüğünü belirtti. Ona göre, şu anda yapılan işlemler yalnızca Pi’yi nakde çevirme girişimleriyle sınırlı.

Ayrıca, Pi’nin kurucularını eleştirerek, onların topluluğun gerçek endişelerinden kopuk olduklarını ve güncellemelerin yatırımcıları heyecanlandırmadığını söyledi. Topluluk üyeleri daha fazla şeffaflık ve gerçek kripto deneyimine sahip yeni bir liderlik ekibi talep ediyor.

Pi Network’ün Madencilik Oranı %1,18 Düştü

Öte yandan, Pi Network’ün madencilik oranı bu ay %1,18 azalarak saatte 0,0029030 dolar seviyesine geriledi. Bu, ağda madencilik hızının kademeli olarak azalmasına yönelik devam eden bir trendin parçası.

Pi’nin büyük borsalar olan Binance veya Coinbase’de listelenmesiyle ilgili beklentiler henüz gerçekleşmedi. BTCC borsası Pi’yi spot ticarete ekledi, ancak bu hamle, fiyatın toparlanmasına yardımcı olmadı.

Son 7 gün içinde Pi Coin %20 değer kaybederek 0,60 dolarlık önemli destek seviyesine yaklaştı. Günlük işlem hacmi de %52 düşerek 148 milyon dolara geriledi. Teknik analizler, Pi’nin klasik bir düşen kama formasyonu oluşturduğunu ve 0,687 dolar seviyesindeki alt sınırı test ettiğini gösteriyor. Eğer fiyat 0,71-0,72 dolar bandının üzerinde bir hacimle kırılım yaparsa, 0,75-0,78 dolar seviyelerine doğru bir toparlanma ihtimali doğabilir.

Ancak, Dr. Altcoin’in analizine göre, Pi ekibi 6,78 milyarlık dolaşımdaki arzı token yakımlarıyla azaltmazsa, fiyatın 7 Nisan’a kadar 0,60 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

Pi Network’te Büyüyen Enflasyon Endişesi

Pi Network, kripto piyasasının en enflasyonist projelerinden biri haline geliyor ve bu eğilim devam edebilir. Maksimum 100 milyar PI arzı ile şu anda 6,7 milyar PI dolaşımda, ancak token kilit açılımlarıyla bu sayı hızla artıyor.

Bazı kripto projeleri token yakımlarıyla arzı azaltarak enflasyonla mücadele ediyor. Ancak Pi’nin böyle bir planı olup olmadığı belirsiz. Potansiyel çözümler arasında, Haziran ayına kadar ana ağa taşınmayan tokenlerin yakılması veya ekosistem ücretlerinin token yakımları için kullanılması gibi seçenekler bulunuyor.

Pi’nin kurucu ortağı Nicolas Kokkalis, bu konularla ilgili ilk X Space yayınında önemli açıklamalar yapabilir. Bu yayında, Pi Network’ün gelecekteki yol haritası ve yeni özellikleri ele alması bekleniyor.