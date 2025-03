Kripto piyasası son 24 saatte yükselişe geçerken Pi coin ise yaklaşık %6 oranında değer kaybetti. Pi Network (PI) son bir haftalık süreçte %30 ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden %70 oranında değer kaybetti. Öte yandan merkezi borsalara 330 milyon PI token yatırıldı, bu da varlık üzerindeki satış baskısını artırdı.

Kripto para piyasası hafta sonundan itibaren toparlanmaya başladı. Bitcoin, 87.000 dolara kadar yükselirken birçok altcoin de çift haneli kazançlar sağladı. Avalanche (AVAX) %11 yükselerek 21 doları aştı ve günün en çok yükselen büyük hacimli altcoin’i oldu.

Ancak TRX ve PI, piyasanın genel hareketine aykırı şekilde düşüş yaşadı. PI token, son 24 saatte %6, son haftada ise %30 değer kaybederek sert bir düşüş trendine girdi.

Pi Network’ün resmi medya hesabı Pi News, Pazar günü yaptığı paylaşımda merkezi borsalara yatırılan PI miktarının 330 milyon token ile rekor seviyeye ulaştığını duyurdu.

330M of $PI deposited in CEX has reached a record high.

Currently, the $PI price remains in the $1 range.

Perhaps by participating in the construction of the Pi ecosystem, the price of Pi will reach a new high.#PiNetwork pic.twitter.com/XfrTFatGRz

— Pi News (@PiNewsMedia) March 23, 2025