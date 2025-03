Yaklaşık bir ay önce 20 Şubat tarihinde piyasaya sürülen Pi Network (PI), şimdiye kadar sert dalgalanmalar yaşadı. Özellikle son bir hafta, Pi Network (PI) yatırımcıları için oldukça kötü geçti. Bu süreçte PI coin fiyatı 1 doların altına geriledi. Peki Pi Network ekibi tarafından kısa bir süre önce duyurulan yeni ortaklık Pi Coin fiyatında yükselişi tetikleyebilir mi?

PI token, 20 Şubat’ta ana ağı Open Network’ü piyasaya sürerek kripto para dünyasına resmen giriş yaptı. Ancak fiyatı büyük oynaklık gösterdi. İlk etapta 2 dolardan 0,7 dolara kadar gerileyen PI, ardından 2,99 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu belirledi.

Bybit CEO’sunun projeyi “dolandırıcılık” olarak nitelendirip listelemeyeceğini açıklaması ve Binance’in topluluktan gelen yoğun oylamaya rağmen henüz PI’yi listelememesi, projeyle ilgili tartışmaları körükledi.

Son yedi günde PI fiyatı %34 değer kaybetti ve piyasa değeri sıralamasında ilk 20’den düşerek şu anda 25. sıraya geriledi. Ancak Pi News’in duyurduğu PiDaoSwap ortaklığı, günlük bazda fiyatı %7 yukarı çekti.

PiDaoSwap, tamamen topluluk odaklı bir DAO projesi olarak tanımlanıyor ve merkeziyetsiz yönetişim vaat ediyor.

🔥We are thrilled to announce that we have officially entered into a strategic partnership with @PiDaoSwap_ and have become a DAO member of PiDaoSwap. The PiDaoSwap project is not owned by any single individual – it is 100% community-driven, featuring 100% DAO governance, 100%… pic.twitter.com/MXEVaEXWXK

— Pi News (@PiNewsMedia) March 21, 2025