Pi Network (PI), son bir haftada neredeyse üç kat değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti. 0,60 dolardan 1,70 dolara kadar yükselen token, kripto piyasasında en hızlı ivmelenen varlıklardan biri oldu.

Ancak teknik göstergeler aşırı alım bölgesine işaret ediyor. Günlük RSI değeri 88 seviyesine ulaşarak olası bir düzeltme ihtimalini artırdı. Fiyatın 1,70 dolardaki direnci aşamaması durumunda, geri çekilmenin 1,40 dolar veya 1 dolar seviyelerine kadar devam edebileceği öngörülüyor.

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PI’nin yükselişindeki en büyük etken, alım hacminde görülen ani artış oldu. Nisan başında 0,40 dolara kadar gerileyen token, o tarihten bu yana görülmeyen yoğunlukta bir alım baskısıyla karşılaştı. Yine de işlem hacmindeki ivmenin zayıflaması, yükselişin kalıcılığı konusunda temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.

Öte yandan uzmanlar, kısa vadede direnç seviyeleri olan 1,70 dolar ve 2 dolar bandının kırılıp kırılamayacağının, PI’nin yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.