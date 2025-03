Pi Network, geliştiriciler için atılacak sonraki adımları da açıkladı.

Özet

İlk güncelleme, 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Pi Network haberlerine odaklanan Pi News medya kanalından geldi. Yapılan paylaşımda, PI sahiplerinin artık popüler mesajlaşma uygulaması Telegram’ın resmi cüzdanında token’lerini görebileceği belirtildi.

🚨 BREAKING: You can now see $PI in Telegram's official wallet 🚀

⚠️Condition:

• You can only buy, sell, or store $PI in the wallet.

• You will not be able to send $PI to your Telegram contacts, withdraw it to an external wallet, or receive it from anyone. ❌#PiNetwork pic.twitter.com/z0jI2dWqlL

— Pi News (@PiNewsMedia) March 25, 2025