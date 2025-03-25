Pi Network, geliştiriciler için atılacak sonraki adımları da açıkladı.

Özet

Pi Network ile ilişkili medya kanallarından biri, PI token’ın belirli koşullar altında Telegram’ın resmi cüzdanına eklendiğini duyurdu.

Ek olarak, Pi topluluk uygulamalarının, ağ listeleme yönergelerine uymaları halinde, açık artırmaya girmeden alan adlarını güvence altına alabilecekleri belirtildi.

Ekip Güncellemeleri

İlk güncelleme, 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Pi Network haberlerine odaklanan Pi News medya kanalından geldi. Yapılan paylaşımda, PI sahiplerinin artık popüler mesajlaşma uygulaması Telegram’ın resmi cüzdanında token’lerini görebileceği belirtildi.

🚨 BREAKING: You can now see $PI in Telegram's official wallet 🚀 ⚠️Condition:

• You can only buy, sell, or store $PI in the wallet.

• You will not be able to send $PI to your Telegram contacts, withdraw it to an external wallet, or receive it from anyone. ❌#PiNetwork pic.twitter.com/z0jI2dWqlL — Pi News (@PiNewsMedia) March 25, 2025

Kullanıcılar, cüzdan üzerinden PI satın alabilir, saklayabilir ve tutabilir ancak şu anda:

Başka birine PI gönderemezler

Dış cüzdanlara çekim yapamazlar

Başkalarından PI alamazlar

İkinci güncelleme ise doğrudan projenin resmi X eski adıyla Twitter hesabından geldi Açıklamada, ekosistem listeleme yönergelerine uyan ve 28 Mayıs’a kadar PiNet geçişini tamamlayan Pi topluluk uygulamalarının, belirli şartlar ve kısıtlamalar dahilinde açık artırmaya girmeden alan adlarını güvence altına alabilecekleri belirtildi

Ekip, bazı geliştiricilerin ilk PiNet geçiş sürecini kaçırması nedeniyle ek süre verildiğini ve bu sürenin 28 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Pi community apps that have complied with Ecosystem listing guidelines and completed PiNet migration by May 28th, 2025 can secure their domains without bidding, with certain requirements and restrictions. Read the blog on this topic to learn more: https://t.co/Z4KW0JOC1T — Pi Network (@PiCoreTeam) March 24, 2025

Sonraki Adımlar

Blog yazısında, belirtilen tarihe kadar geçişi tamamlayan geliştiriciler için izlenecek yol haritası da açıklandı. Uygulamanızın PiNet ile entegre olup olmadığını kontrol edin:

Eğer PiNet geçişini tamamladıysanız, ek bir işlem yapmanıza gerek yok alan adınız zaten rezerve edildi.

Eğer uygulamanız henüz PiNet ile entegre olmadıysa:

Alan adınızı güvence altına almak için 28 Mayıs’a kadar PiNet entegrasyonunu tamamlayın.

PiNet kurulum rehberine buradan ulaşabilirsiniz: PiNet Geliştirici Rehberi.

Eğer PiNet’e geçiş yapmamayı seçerseniz, alan adınız açık artırmada kalacak ve otomatik olarak rezerve edilmeyecek.

Geliştiricilerin, Pi Geliştirici Portalı üzerinden PiNet URL’lerini kaydetmeleri gerekiyor. Ayrıca, tam ekran veya mobil versiyon arasında seçim yaparak görüntüleme tercihini belirlemeleri isteniyor. Güvenlik amacıyla URL’ye başlangıçta rastgele karakterlerden oluşan bir dizi eklenmiş olacak.

Kayıt tamamlandıktan sonra, uygulama kullanıcıların uygulama panelinde belirtilen PiNet URL’sinde erişilebilir hale gelecek. Geliştiricilerin, uygulamalarını PiNet kullanımı için optimize etmeleri ve Pioneer olmayan kullanıcıların uygulamayı mümkün olduğunca deneyimleyebilmesini sağlamak amacıyla kullanıcı akışlarını güncellemeleri gerektiği belirtildi.