PI, tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) sonra düzeltme sürecinde.

Önemli Destek Seviyesi: 1,20 dolar

Önemli Direnç Seviyeleri: 1,50 dolar, 1,80 dolar ve 2,00 dolar

1. Düzeltme Devam Ediyor

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 dolardan sonra, PI fiyatı bir düzeltme sürecine girerek geçtiğimiz hafta sonu 1,20 dolara kadar düştü. Ancak, alıcılar bu seviyede devreye girerek fiyatı tekrar 1,50 dolarlık kritik dirence doğru itti. Bu direnç ilk etapta kırılamasa da, yeni bir deneme yakında gelebilir.

2. Kritik Direnç Toparlanmayı Engelliyor

Eğer alıcılar PI fiyatını 1,50 doların üzerine taşıyıp bu seviyeyi destek haline getirebilirse, mevcut düzeltme sona erebilir. Bu senaryoda, PI’nin 1,80 dolara doğru güçlü bir toparlanma yaşaması beklenebilir.

3. Momentum Yükselişe Dönüyor

4 saatlik MACD göstergesi, piyasa momentumunun yükselişe geçmek üzere olduğunu gösteriyor. Bu durum, alıcıların piyasaya geri dönmesini teşvik edebilir ve 1,50 doların temiz bir şekilde aşılmasını sağlayabilir. Eğer bu gerçekleşirse, mevcut düzeltme sona erebilir ve PI fiyatı 1,80 doların üzerine doğru yükseliş trendine geri dönebilir.