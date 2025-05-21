Pi Network’te sert bir düzeltmenin ardından dip seviyesi bulundu. Şimdi gözler fiyatın tekrar toparlanıp toparlanmayacağında.

Bu Hafta Takip Edilmesi Gereken PI Fiyat Seviyeleri

Ana destek: 0,67 dolar

Ana direnç: 0,88 dolar ve 1 dolar

1. Fiyat Toparlanma Eğiliminde

PI, yakın zamanda 1,7 dolar seviyesinden başlayan %65’lik sert düşüşün ardından 0,67 dolar civarında taban buldu ve alıcılar yeniden piyasaya girdi. Bu toparlanmayla fiyat 0,8 dolar seviyesine yükseldi ve kısa vadede 0,88 dolar direnci test edilebilir. Bu noktada satıcıların tekrar devreye girmesi bekleniyor.

2. Yükseliş İvmesi Yeniden Başladı

Son günlerde alım baskısında gözle görülür bir artış yaşandı. Bu sayede PI, dip seviyesinden bu yana %20’nin üzerinde yükseliş kaydetti. Ancak boğaların yükselişi sürdürebilmesi için 0,88 dolar direncinin kırılması şart. Bu seviye aşılırsa, PI’nin tekrar 1 dolar seviyesine tırmanması mümkün görünüyor.

3. Hacim Düşse de Toparlanıyor

Mayıs ayı başındaki rallide alım hacmi patladı ve Pi Network (PI) fiyatını 1,7 dolar seviyesine kadar taşıdı. Sonrasında hacim sert şekilde düştü ve fiyat yeniden 1 doların altına geriledi. Ancak son günlerde alıcıların piyasaya dönmesiyle hacim toparlanmaya başladı. Bu olumlu bir sinyal; ancak yükselişin devamı için daha fazla alıcıya ihtiyaç var.

Özetle, PI bu hafta toparlanma sinyalleri veriyor. Kritik direnç seviyesi 0,88 dolar; bu seviye aşılırsa kısa vadede 1 dolar yeniden hedeflenebilir. Ancak güçlü bir yükseliş için işlem hacminin daha da artması gerekecek.