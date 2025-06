PI fiyatı dakikalar içinde %35 değer kaybederek 0,40 dolar altına düştü. Düşüş, İran-İsrail geriliminin kripto piyasasına olan etkisinin ardından geldi. Önümüzdeki günlerde 340 milyonun üzerinde PI token kilidi açılacak, bu gelişme PI fiyatı üzerindeki satış baskısını artırabilir.

Kripto para piyasası, İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla birlikte sert biçimde düşerken, Pi Network’ün PI tokeni çok daha sert bir sarsıntı yaşadı. Bitcoin %3-4, büyük altcoin’ler %7-8 düşerken, PI dakikalar içinde %35 değer kaybetti.

Fiyat, yaklaşık 0,62 dolardan 0,40 dolar altına indi. Bu, tokenin Nisan başındaki tüm zamanların en düşük seviyesine çok yaklaştığı anlamına geliyor.

Is $PI powered by Iranian nuclear facilities?

It dipped from 0.62 to 0.4 in one minute.

But it is already recovering.

Bullish for $PI. #PiNetwork pic.twitter.com/yigrikD6Ij

— MOON JEFF 🪐 (@CRYPTOAD00) June 13, 2025