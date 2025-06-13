PI fiyatı dakikalar içinde %35 değer kaybederek 0,40 dolar altına düştü. Düşüş, İran-İsrail geriliminin kripto piyasasına olan etkisinin ardından geldi. Önümüzdeki günlerde 340 milyonun üzerinde PI token kilidi açılacak, bu gelişme PI fiyatı üzerindeki satış baskısını artırabilir.

Jeopolitik Kriz Piyasayı Sarstı, PI Daha Sert Etkilendi

Kripto para piyasası, İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla birlikte sert biçimde düşerken, Pi Network’ün PI tokeni çok daha sert bir sarsıntı yaşadı. Bitcoin %3-4, büyük altcoin’ler %7-8 düşerken, PI dakikalar içinde %35 değer kaybetti.

Fiyat, yaklaşık 0,62 dolardan 0,40 dolar altına indi. Bu, tokenin Nisan başındaki tüm zamanların en düşük seviyesine çok yaklaştığı anlamına geliyor.

Is $PI powered by Iranian nuclear facilities?

It dipped from 0.62 to 0.4 in one minute.

But it is already recovering.

Bullish for $PI. #PiNetwork pic.twitter.com/yigrikD6Ij — MOON JEFF 🪐 (@CRYPTOAD00) June 13, 2025

Fiyat Tepki Verdi Ama Hâlâ Baskı Altında

Düşüş sonrası toparlanma geldi ve PI şu anda 0,5591 dolardan işlem görüyor. Ancak bu hâlâ günlük bazda %13 düşüş anlamına geliyor ve Mayıs ayı dip seviyesi olan 0,60 doların altında kalmaya devam ediyor.

Geçmişteki Dalgalar ve Son Beklentiler

Mayıs ayı başında, Pi Network çekirdek ekibi büyük bir duyuru yapacağını ima etmişti. Bu beklenti, PI fiyatını sadece birkaç gün içinde 0,60 dolardan 1,70 dolara taşımıştı. Ancak, duyurunun gerçekleşmesinden önce bile piyasa düşmeye başlamış ve token tekrar 0,60 seviyesine gerilemişti.

Ekibin yeni başlattığı, Pi tabanlı projelere yatırım yapılmasını hedefleyen girişim de fiyat üzerinde beklenen etkiyi yaratamadı.

Token Kilit Açılımları Yaklaşıyor: Satış Baskısı Artabilir

Piyasadaki olumsuz havayı daha da kötüleştirecek bir diğer gelişme ise önümüzdeki 1 ay içinde gerçekleşecek token unlock (kilit açma) takvimi.

PiScan verilerine göre, Haziran 18, Haziran 26, Temmuz 5 ve Temmuz 7 tarihlerinde önemli miktarda PI token serbest kalacak. Toplamda 340 milyonun üzerinde PI token kilidi açılacak. Bu durum, yıllardır token’larına erişim bekleyen kullanıcıların satışa yönelmesiyle ciddi bir satış baskısı yaratabilir.

Sonuç: Kırılganlık Sürüyor

Jeopolitik belirsizlik, token kilit açılımları ve yatırımcı güvenindeki zayıflama, PI fiyatında daha fazla dalgalanma yaşanabileceğini gösteriyor. Özellikle önümüzdeki haftalarda yapılacak büyük token unlock’ları, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmeli. PI’nin 0,56 dolar seviyesini koruyup koruyamayacağı, trendin yönü açısından kritik önemde olacak.