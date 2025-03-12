PI, bugünün (12 Mart) en iyi performans gösteren kripto varlıklarından biri oldu. Bitcoin’in 82.000 doları aşmasıyla birlikte tüm piyasa canlandı.

PI, En Büyük 12. Kripto Para Oldu

Pi Network’ün yerel token’i son 24 saatte %18,2 yükselişle 1,63 doları aştı. Aynı zamanda piyasa değeri 11 milyar doları aşarak Wrapped Bitcoin’i (WBTC) geride bıraktı ve en büyük 12. kripto para birimi haline geldi.

Bu yükselişin arkasında birkaç önemli gelişme olabilir:

Pi Günü (14 Mart) Yaklaşıyor Pi Network topluluğu için büyük öneme sahip olan 14 Mart, aynı zamanda projenin altıncı yıl dönümü.

Kullanıcıların KYC doğrulama sürecini tamamlaması ve ana ağa (mainnet) geçişi için son tarih olarak belirlenmişti.

2. Binance Listelemesi mi Geliyor?

Geçtiğimiz ay Binance, PI’nin listelenmesiyle ilgili bir topluluk oylaması düzenledi. Kullanıcıların %86’sı “Evet” dedi, ancak Binance henüz resmi bir açıklama yapmadı. 14 Mart’ta Binance’in PI’yi listelemesi yönünde spekülasyonlar artmış durumda.



3. Kripto Piyasası Genel Olarak Canlandı

Bitcoin (BTC) kısa süreliğine 83.000 doların üzerine çıktı ve şu anda 82.000 dolar civarında işlem görüyor. Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE) gibi büyük altcoin’ler de son 24 saatte yükselişte.



Sonuç olarak PI’nin fiyatındaki yükseliş, yaklaşan Pi Günü, Binance listeleme beklentisi ve Bitcoin liderliğindeki piyasa canlanmasıyla destekleniyor.