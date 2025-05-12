Pi Network’ün yerel token’ı PI, son günlerde yaşadığı güçlü ralliyle 1,62 doları aşarak çok haftalık zirveye çıktı ve piyasa değeri bakımından en büyük 15. kripto para oldu.

Özet:

PI fiyatı son bir haftalık süreçte %%154’ün üzerinde artışla 1,62 dolara ulaştı.

Bu yükseliş, 8 Mayıs’ta Pi Core Team’in yaptığı gizemli ekosistem duyurusunun ardından geldi.

Topluluk, bu gelişmenin Binance listelenmesi olabileceğini düşünüyor.

Binance Listelenmesi mi Geliyor?

8 Mayıs’ta, Pi Network’ün 4,3 milyon takipçili resmi X (Twitter) hesabı, 14 Mayıs’ta önemli bir “ekosistem duyurusu” yapılacağını açıkladı. Bu duyuru yapıldığında PI yaklaşık 0,6 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

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Bu açıklama, Pi Network topluluğu içinde büyük heyecan yarattı. Kimi bu gelişmeyi kurucu Dr. Nicolas Kokkalis’in Consensus 2025 etkinliğinde sahneye çıkmasıyla ilişkilendirdi, kimileri ise bunun bir Binance listelemesi olabileceğini öne sürdü.

I'm 93% sure that #Binance is now in the process of listing $Pi. I think this little price increase might have something to do with it. To be honest, it would be very smart to list Picoin before #Pi2Day to benefit from the transaction fees. This can happen because this is… pic.twitter.com/X256lbLjCH — Pi Network News Global 𝛑 (@PiNewsGlobal) May 12, 2025

Hatırlanacağı üzere Binance, Şubat ayında bir kullanıcı oylaması düzenlemiş ve “PI listelensin mi?” sorusuna ağırlıklı olarak olumlu yanıtlar verilmişti. Ancak o tarihten bu yana resmi bir açıklama gelmedi.

Buna rağmen bazı X kullanıcıları, Binance’in PI yatırma ve çekme işlemlerini test ettiğini belirterek bunun bir listeleme hazırlığı olduğuna inanıyor. Pi topluluğuna özel popüler bir kanal “Binance’in PI’yi listeleme sürecinde olduğuna %93 eminiz” diyerek, “3 bin kilometreden kâr kokusunu alırlar.” yorumunda bulundu.

Pi Network (PI) Fiyat Tahminleri

Söz konusu açıklamadan sonra PI fiyatı 1 dolara ulaştı, ardından bu seviyeyi hızla kırarak bugün 1,3 doların üzerine çıktı. Son 24 saatte %30’un üzerinde artış yaşanırken, duyuru sonrası toplam yükseliş neredeyse %110’a ulaştı.

Bu güçlü performans, PI’yi haftalık bazda en çok yükselen token hâline getirdi. İşlem hacimleri de ciddi şekilde artarken, teknik analiz uzmanı Crypto TA King, sıradaki direnç seviyeleri için 1,39 dolar, 1,69 dolar ve 2 dolar seviyelerine işaret etti.

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Ama Dikkat: “Söylentiyi Al, Haberle Sat” Olabilir

330 binden fazla takipçili popüler bir analiz kanalı ise yatırımcıları uyardı: Bu yükseliş, geçmişte defalarca görülen klasik bir “söylentiyi al, haberle sat” (buy the rumor, sell the news) senaryosu olabilir. PI, daha önce de bu tarz spekülatif yükselişlerin kurbanı olmuştu.

📊 PI/USDT Update: Price: $1.27 News: With the Pi Network ecosystem going live and real-world use cases finally emerging, market demand is heating up! 🔥 Resistance Area: Around $1.39, $1.69, $2.0 (Fib level) – a critical level to watch. Outlook: With the Pi Network… pic.twitter.com/tHGLFLUVGN — Crypto TA King (@CryptoTA_King) May 12, 2025