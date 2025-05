Pi Network’ün yerel token’ı PI, son günlerde yaşadığı güçlü ralliyle 1,62 doları aşarak çok haftalık zirveye çıktı ve piyasa değeri bakımından en büyük 15. kripto para oldu.

Özet:

8 Mayıs’ta, Pi Network’ün 4,3 milyon takipçili resmi X (Twitter) hesabı, 14 Mayıs’ta önemli bir “ekosistem duyurusu” yapılacağını açıkladı. Bu duyuru yapıldığında PI yaklaşık 0,6 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

İlgili: Pi Network (PI) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Bu açıklama, Pi Network topluluğu içinde büyük heyecan yarattı. Kimi bu gelişmeyi kurucu Dr. Nicolas Kokkalis’in Consensus 2025 etkinliğinde sahneye çıkmasıyla ilişkilendirdi, kimileri ise bunun bir Binance listelemesi olabileceğini öne sürdü.

I'm 93% sure that #Binance is now in the process of listing $Pi.

I think this little price increase might have something to do with it. To be honest, it would be very smart to list Picoin before #Pi2Day to benefit from the transaction fees.

This can happen because this is… pic.twitter.com/X256lbLjCH

— Pi Network News Global 𝛑 (@PiNewsGlobal) May 12, 2025