Pi Network, haziran ayına zayıf bir başlangıç yaptı. Son sekiz gündür değer kaybeden kripto para, 0,6025 dolara kadar gerileyerek 8 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu rakam, mart ayında görülen zirveye kıyasla yaklaşık yüzde 61’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Yatırım Beklentisi Karşılanmadı

Düşüşün temel nedenlerinden biri, Pi Core ekibinin “Pi Network Ventures” adını verdiği yeni girişimi duyurması oldu. 100 milyon dolarlık bu fon, ağ üzerindeki projelere destek sağlamayı amaçlıyor. Ancak yatırımcılar, bu tarz bir gelişmeden ziyade Binance, Coinbase veya Upbit gibi büyük borsalarda listelenme beklentisi içindeydi. Şubat ayında gerçekleşen ana ağ (mainnet) lansmanına rağmen Pi henüz büyük borsalarda işlem görmeye başlamadı.

Borsalara Yoğun Coin Transferi

Pi Scan verileri, yatırımcıların coinlerini hızla borsalara taşıdığını gösteriyor. Son 24 saat içinde toplamda 5,6 milyon coin kişisel cüzdanlardan borsalara aktarılırken, yalnızca 2,65 milyon coin geri çekildi. Net giriş, 3,03 milyon coin olarak hesaplandı. Bu eğilim, yatırımcıların pozisyonlarını terk ettiğine işaret ediyor.

Token Kilit Açılımları Fiyatı Baskılıyor

Önümüzdeki 30 gün içinde 275 milyon coin’in kilidi açılacak. Yaklaşık 176 milyon dolar değerindeki bu miktar, toplam arzın yüzde 5,31’ine karşılık geliyor. Dolaşımdaki arzın bu denli artması, fiyat üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

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Merkezileşme Eleştirileri Artıyor

Ağ üzerindeki kontrolün büyük ölçüde Pi Core ekibinde olması, yatırımcılar arasında tedirginliğe yol açıyor. Güncel verilere göre, ağda yalnızca 27 aktif node bulunurken, hiçbir doğrulayıcı çalışmıyor ve 317 node bağlantısız durumda. Ayrıca Pi Foundation’ın, 2 binden fazla cüzdan aracılığıyla 92 milyar coin bulundurduğu belirtiliyor.

Teknik Görünüm Negatif

Teknik analizler, düşüş trendinin sürdüğüne işaret ediyor. Mayıs ayında 1,6690 dolar seviyelerinde işlem gören Pi coin, şu sıralar 0,6420 dolar civarında seyrediyor. 50 periyotluk hareketli ortalamanın altında kalan coin, grafiklerde düşüş devam sinyali olarak bilinen ters fincan-kulp formasyonu oluşturdu.

Analistlere göre ilk destek noktası 0,5547 dolar seviyesinde konumlanıyor. Eğer fiyat bu seviyenin altına sarkarsa, 0,40 dolar gibi tarihi düşük seviyeler yeniden gündeme gelebilir.