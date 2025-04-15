Pi Network (PI) geride bıraktığımız hafta sonu güçlü bir toplarlanma kaydederek 0,77 dolara kadar yükseldi. Bu, Nisan ayı başında kaydedilen 0,40 dolarlık tüm zamanların en düşük seviyesinden %92’lik etkileyici bir artış anlamına geliyor.

Yeni haftaya da güçlü bir başlangıç yapan Pi Network (PI) 0,752 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Ancak yaklaşık birkaç saat önce ayıların devreye girmesiyle PI fiyatında dakikalar içerisinde %12’lik sert bir düşüş yaşandı. Bu süreçte PI fiyatı 0,63 dolara kadar geriledi.

İlgili: Pi Network (PI) Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular

Pi Network (PI) Neden Düşüyor?

Pi Network’teki (PI) bu keskin düşüşün nedeni henüz belli değil. Ancak kripto para topluluğu, bu sert geri çekilmenin 15 Nisan’da yani bugün başlayan büyük kilit açılımlarıyla ilgili olduğunu tahmin ediyor. Bugün itibariyle Pi Network’te 6,8 milyon PI’nin kilidi açılacak.

İlgili: Pi Network (PI) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

CryptoPotato olarak daha önce bildirdiğimiz üzere bu kilit açılımları önümüzdeki haftalarda hızlanacak. 18 Nisan tarihinde yaklaşık 10 milyon PI coin’in kilidi açılacak. Bu anlamda PI coin’in dolaşımdaki arzı artacağından varlığın fiyatında satış baskısı oluşabileceği tahmin ediliyor.

Analistler Ne Diyor?

Dakikalar içerisinde gerçekleşen %12’lik sert düşüşe rağmen bazı analistler, PI coin’in geleceği konusunda iyimser. X’teki (eski adıyla Twitter) kripto para analislerinden MOON JEFF, Pi Network’te büyük kilit açılımlarının başladığını ancak PI coin’in hala 5 dolara yükselme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. MOON JEFF paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ucuz fiyattan satmayın.”

Bu son düşüşle birlikte Pi Network’ün (PI) piyasa değeri 4,5 milyar dolara kadar geriledi. Dolayısıyla Pi Network (PI) en yüksek piyasa değerli 30 kripto para arasında kalma mücadelesi veriyor.

İlgili: Pi Network (PI) Nedir?