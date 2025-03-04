Binance’in gerçekleştirdiği topluluk anketinde Pi Network Token, büyük bir destek alarak yüzde 86 oy oranına ulaştı. Ancak borsanın tokeni listeleme konusunda henüz resmi bir karar almadığı belirtiliyor.

Pi Network’e Güçlü Topluluk Desteği

Binance’in 17-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği oylamaya yaklaşık 295 bin kişi katıldı ve büyük çoğunluk Pi Token’ın Binance borsasında listelenmesi için oy kullandı.

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Bu güçlü topluluk desteği, kripto para yatırımcılarının Pi Token’a olan ilgisini gösterse de Binance borsası da listeleme sürecinde güvenlik, likidite ve regülasyon gibi faktörleri göz önünde bulunduruyor. Bu da borsanın listeleme konusunda temkinli bir yaklaşım izlediğini gösteriyor.

Pi Token Fiyatında Düşüş

Anket sonucuna rağmen, Binance’in net bir açıklama yapmaması Pi Token fiyatında dalgalanmaya neden oldu. Token, piyasa genelindeki düşüş eğiliminin de etkisiyle yüzde 20 değer kaybederek 2,15 dolara geriledi.

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CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %6 oranında değer kazanan Pi Network (PI) 1,74 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yatırımcılar Binance Kararını Bekliyor

Binance’in listeleme kararı, Pi Token için önemli bir dönüm noktası olabilir. Pozitif bir duyuru, token’in güvenilirliğini artırarak yeni yatırımcıların piyasaya girişini teşvik edebilir. Ancak şu an için Pi Token’ın Binance’de listelenip listelenmeyeceği belirsizliğini koruyor.