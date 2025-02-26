PI coin, son 24 saat içinde tüm zamanların en yüksek fiyat seviyesini kaydetti ve en büyük 20 kripto para birimini geride bıraktı.

PI Yükselişte

Son günlerde kripto piyasasında yaşanan düşüşlere rağmen, Pi Network’ün (PI) yerel tokeni güçlü bir yükseliş trendi sergiliyor. CoinGecko verilerine göre, birkaç saat önce 1.90 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Şu an 1.89 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 21’lik etkileyici bir artış kaydetti.

Son dönemde Pi, kripto dünyasında en çok konuşulan projelerden biri oldu. Sektördeki birçok isim, bu yükselişin büyük bir boğa koşusunun başlangıcı olabileceğini düşünüyor.

X kullanıcısı GEM HUNTER, fiyatın nisan ayı sonuna kadar 10 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu tahminin temelinde ise Binance’in olası desteği yatıyor.

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Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, kısa süre önce topluluk üyelerine Pi’nin listelenmesini isteyip istemediklerini sordu. Oylama sonuçları 27 Şubat’ta açıklanacak, ancak şu ana kadar katılımcıların yüzde 85’ten fazlası ‘evet’ oyu kullandı.

Kripto analisti Justin Wu, Binance listelenme ihtimalinin Pi’ye büyük avantaj sağlayacağını düşünüyor. Wu, PI’nin son dönemde Bitcoin (BTC), Solana (SOL) ve Ethereum’u (ETH) geride bıraktığını belirterek, “Binance & Pi Günü yaklaşıyor.” dedi.

Bununla birlikte, Pi şimdiden bazı büyük borsalarda işlem görüyor. Bitget, OKX ve MEXC gibi platformlar, PI için ticaret hizmeti sunmaya başladı.

Pi Bir Aldatmaca mı?

Pi Network, kripto dünyasında en çok ilgi gören projelerden biri olsa da, hakkında birçok tartışma da bulunuyor. Proje, yıllardır şeffaflık konusunda eleştirilirken, sürekli yaşanan gecikmeler ve belirsizlikler topluluk üyelerini hayal kırıklığına uğrattı.

Pi’nin en sert eleştirmenlerinden biri, Bybit CEO’su Ben Zhou. Zhou, kısa süre önce Pi Network’ü “bir dolandırıcılık” olarak nitelendirdi ve Bybit’in PI tokeni listelemeyeceğini duyurdu.

İlginç bir şekilde, Bybit’in kısa bir süre sonra milyarlarca dolarlık büyük bir siber saldırıya maruz kalması dikkat çekti. X kullanıcısı Crypto King, bu olayın Pi Network ile bağlantılı olabileceğini ima ederek, “Bağlantıları kurun” şeklinde gizemli bir paylaşım yaptı.