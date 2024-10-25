Pi Network, PiFest adlı etkinliğinin 29 Ekim’de yeniden başlayacağını duyurdu.

Pi Network ekibi son haftalarda Pi Node Sürüm 0.5.0’ın yayınlanması ve KYC (Müşterini Tanı) sürecindeki gelişmelere dair de açıklamalarda bulundu.

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PiFest Geri Dönüyor

Pi Network, yerel kripto para birimi PI coin’in kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan yeni gelişmeler duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 29 Ekim’de PiFest etkinliğinin başlayacağı açıklandı. Bu kasamda PI Network’ü kabul eden işletmeler Pi Map adı verilen haritaya kaydedilecek. PI coin sahipleri PiOS uygulaması aracılığıyla bu mağazaları kolaylıkla görüntüleyebilecek. Pi Network cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pi’nin gerçek hayattaki kullanımını artırmak ve yerel işletmelerin PI’yi operasyonlarına entegre etmelerini teşvik etmek için bize katılın. Pi ana sayfasına gidin ve işletmelerin ve Pioneer’ların nasıl katılabileceğini öğrenmek için PiFest yönergelerini okuyun.

İkinci kez düzenlenecek olan PiFest’in ilk etkinliği 2023 yılında 6-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Pi Network’ün bu duyurusu, kripto para topluluğunda çeşitli tepkilere yol açtı. Bazıları PiFesst’in projenin gücünü arttıracağını öngörürken bazıları ise PI coin’in piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

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Pi Network’te Son Gelişmeler

Pi Network, kullanıcıların cep telefonları üzerinden kripto para madenciliği yapmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılar, 14 Mart 2019 tarihinde başlatılan Pi Network projesinin ana ağını ve yerel token’ı PI coin’i piyasaya sürmesini bekliyor.

Pi Network ekibi şimdiye kadar ana ağ ve PI coin lansmanını birçok kez erteledi. Projenin geliştirici ekibi tarafından yapılan son açıklamada tüm kullanıcıların ana ağa geçiş öncesi son adım olan KYC sürecini 30 Kasım’a kadar tamamlaması gerektiği belirtildi.

Pi Network ekibi, son dönemde KYC taleplerinde bir artış olduğunu belirterek, kullanıcılarını doğrulayıcı (validator) olmaya teşvik ediyor. Doğrulayıcı olan kullanıcılar, emekleri karşılığında PI coin ödülleri kazanacak.