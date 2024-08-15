Pi Network geliştiricileri projedeki son gelişmelere dair yeni bir güncelleme paylaştı.

Yaklaşık altı yıl önce başlatılan ve kripto para piyasasındaki en tartışmalı projelerden biri olan Pi Network, token lansmanının ne zaman gerçekleştirileceğine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşmadı.

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Projenin resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ağımız, KYC (Müşterini Tanı) sürecini tamamlamış 13 milyondan fazla Pioneer’a ve mainnet’e taşınmış 6 milyondan fazla Pioneer’a ulaştı! Ortak çabalarımız sayesinde, mainnet hedeflerine doğru ilerliyoruz. Unutmayın ki bu ilerleme doğrusal değil ve tarihsel olarak hızlanma gösterdi.

1 Temmuz 2024’te başlayan devam eden Grace Period’u (Geçiş Dönemi) göz önünde bulundurarak, hemen şimdi KYC sürecinizi tamamlayın ve Mainnet Kontrol Listenizi bitirerek mainnet’e katılan milyonlarca Pioneer’a siz de katılın!