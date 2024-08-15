Pi Network geliştiricileri projedeki son gelişmelere dair yeni bir güncelleme paylaştı.
Yaklaşık altı yıl önce başlatılan ve kripto para piyasasındaki en tartışmalı projelerden biri olan Pi Network, token lansmanının ne zaman gerçekleştirileceğine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşmadı.
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Projenin resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ağımız, KYC (Müşterini Tanı) sürecini tamamlamış 13 milyondan fazla Pioneer’a ve mainnet’e taşınmış 6 milyondan fazla Pioneer’a ulaştı! Ortak çabalarımız sayesinde, mainnet hedeflerine doğru ilerliyoruz. Unutmayın ki bu ilerleme doğrusal değil ve tarihsel olarak hızlanma gösterdi.
1 Temmuz 2024’te başlayan devam eden Grace Period’u (Geçiş Dönemi) göz önünde bulundurarak, hemen şimdi KYC sürecinizi tamamlayın ve Mainnet Kontrol Listenizi bitirerek mainnet’e katılan milyonlarca Pioneer’a siz de katılın!
Söz konusu duyuruya göre ağ, Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini çoktan geçmiş 13 milyondan fazla kullanıcıya ve ana ağa geçiş yapmış altı milyon kullanıcıya ulaşmış durumda.
Ancak, bu duyurunun içerdiği ifadenin aksine, ana ağ henüz tam anlamıyla başlatılmadı. “Ana ağa taşındı” ifadesi, bu kullanıcıların ana ağ kontrol listesini tamamladıkları anlamına geliyor.
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Botlara Karşı Önlem Almayı Planlıyor
Bu ayın başlarında yapılan bir açıklamaya göre prıje, kullanıcıların botlar, scriptler veya terk edilmiş hesaplar aracılığıyla elde ettiği Pi coin’lerinin ana ağa (mainnet) taşınmasını engellemeyi amaçlayan yeni bir düzenleme getirmeyi planlıyor. Henüz doğrulanmamış raporlara göre, platform bu sahipsiz Pi coin’lerini yeniden dolaşıma sokarak, aktif madencilik yapan gerçek kullanıcıları ödüllendirmeyi hedefliyor.
Projenin bu adımı ekosisteminin bütünlüğünü koruma ve sadık kullanıcıları ödüllendirme amacı taşıyor.