Pi Network (PI), kayıtlı kullanıcı bakımından yeni bir rekora imza attı.

Pi Network, kripto para topluluğunun yakından takip ettiği projelerden biri. Topluluk, mainnet’inin başlatılmasını beklediği projeyen ilgiyi kesmiyor.

Topluluğun Pi’ye gösterdiği ilgi, kayıtlı kullanıcı sayısına da yansıdı

Pi Network’ten Yeni Rekor

Proje, platforma KYC sürecini tamamlayarak kayıt olmuş kullanıcı sayısının 10 milyona ulaştığını duyurdu.

KYC, blockchain protokolleri ve kripto para borsalarının düzenlemelere uymak için zorunlu tuttuğu “müşterini tanı” sürecini ifade ediyor. Bu süreçte müşterilerden kimliğini doğrulayan bilgileri sağlaması bekleniyor.

Pi Network, mainnet’i açmak için beta mainnet’e KYC’yi tamamlamış belirli bir kullanıcı sayısının katılmasını şart koşuyordu. Projenin açıklamasına göre, “Pioneer” olarak adlandırılan bu kullanıcıların sayısı yeterli düzeye ulaştı.

“KYC’yi tamamlamış 10 milyon Pioneer! Bu bizim için büyük bir dönüm noktası ve açık ağ hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım. Kısaca, her şey yolunda gidiyor.”

Pi Network Ne Zaman Çıkacak?

Pi Network mainnet’in ne zaman açılacağı, topluluğun en çok merak ettiği konulardan biri. Beta ağı ve testnet’i yıllar önce tamamlanan Pi, mainnet’i Mayıs 2024 itibarıyla hala kullanıma açmadı.

Projenin yol haritasında mainnet’in açılış tarihi olarak 2024’e işaret ediliyor, dolayısıyla ana ağın bu yıl içinde kullanıma açılması bekleniyor.

Ancak Pi, şimdiye kadar net bir tarih vermedi. Proje ekibinin net olmayan açıklamaları, toplulukta projenin dolandırıcılık olabileceği yönünde endişelere yol açıyor.

Mainnet açılmadığından dolayı, kripto para PI de henüz piyasaya sürülmedi. Borsalarda mevcut durumda listelenen PI, bir IOU token. Yani yalnızca fiyat spekülasyonu yapmak ve asıl coin çıktığında değiştirmek üzere piyasaya sürüldü.

Asıl PI’nin borsalarda listelenmesi de bu nedenle mainnet açılışını bekleyecek.