Tartışmalı kripto para projesi Pi Network, yaklaşık altı yıl önce piyasaya çıktığından bu yana büyük bir dönüm noktasına doğru ilerliyor. Ekip, şubat ayı başında Açık Ağ’ın lansmanını duyurdu. Eğer planlandığı gibi gerçekleşirse, bu adım Pi tokenının borsalarda listelenmesini sağlayarak halka açık bir şekilde alım satımına imkan tanıyacak.

Bitget, OKX ve MEXC gibi bazı kripto para borsaları, lansman günü itibarıyla PI tokenı için işlem hizmetleri sunmayı planladıklarını açıkladılar. Ancak, daha önceki tarih değişiklikleri ve sürekli gecikmeler göz önünde bulundurulduğunda, bazı piyasa katılımcıları bu planların sorunsuz şekilde ilerleyip ilerlemeyeceğinden şüphe ediyor.

Öte yandan, bazı analistler PI tokenının piyasaya çıkmasıyla manşetlere taşınacağını iddia ediyor ve fiyatı hakkında çeşitli tahminlerde bulunuyor. Tahminler ise oldukça geniş bir yelpazede değişiyor. Bazıları, PI tokenının halka açık olduğunda sadece birkaç sent değerinde olacağını öngörürken, bazı iyimser yatırımcılar ise çok daha yüksek fiyat hedefleri koyuyor.

X platformunda Damiano.L isimli bir kullanıcı, tokenın değerinin 61 dolara kadar çıkabileceğini öne sürerken, bazıları ise π (Pi) ≈ 3.14159 sayısına atıfta bulunarak fiyatın 314.159 doların üzerine çıkabileceğini iddia ediyor.

Ancak, PI tokenının toplam arzı 100 milyar adet olacak. Bu da fiyatın 314 doların üzerine çıkabilmesi için piyasa değerinin 31 trilyon doları aşması gerektiği anlamına geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, şu an tüm kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 3.3 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle, bu tahminin gerçekleşmesi oldukça düşük bir olasılık olarak görülüyor.

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Pi Network’un Popülaritesi Artıyor

Son duyurular ve projede beklenen ilerlemeler, Pi Network’un dünya çapında giderek daha popüler hale gelmesinde önemli faktörler olarak gösteriliyor.

X platformundaki (eski adıyla Twitter) takipçi sayısı kısa süre önce 3.7 milyonun üzerine çıkarak Ethereum’u geride bıraktı. Pi News’e göre, sosyal medyada Pi Network’ten daha fazla takipçisi olan yalnızca dört kripto para bulunuyor: Binance Coin (BNB), Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB).

Pi Network’ün özellikle popüler olduğu ülkeler arasında Güney Kore, Hindistan, Vietnam, Çin ve Japonya yer alıyor. Wu Blockchain tarafından yapılan bir tahmine göre, yalnızca Güney Kore’deki Pi Network kullanıcılarının sayısı 1.3 milyonu aşarak Binance ve Coinbase gibi büyük borsaların yerel kullanıcı tabanını geride bıraktı.

Binance Topluluk Oylaması Başladı

Öte yandan Binance, kullanıcıların seslerinin duyulmasını sağlamak için bir Topluluk Oylaması başlattı ve herkesi “PI Binance’te başlatılmalı mı?” konusu hakkında görüşlerini paylaşmaya davet etti.

Binance Pi Network Topluluk Oyu Nasıl Kullanılır?

Kullanıcıların oylarının geçerli olabilmesi için doğrulanmış Binance hesaplarında oturum açmaları ve borsa hesaplarında en az 5 USD eşdeğerinde varlık bulundurmaları gerekiyor. Her kullanıcı oylama süresi boyunca bir kez oy kullanabilir.

Kullanıcıların hesap bakiyeleri 2025-02-17 17:45 (TSİ) ile 2025-02-28 02:59 (TSİ) arasındaki oylama dönemi boyunca 5 USD veya üzeri olması gerekiyor. Kullanıcının gerekli asgari tutarı elinde tutmaması durumunda oyu ise oyları sayılmayacak. Yalnızca Binance Square Official’daki resmi gönderi altında verilen oylar dikkate alınacak ve sayılacak.

Sonuçlar Binance Square Resmi kanalında günlük olarak güncellenecek. Kampanyanın sonunda, uygun olmayan oylar ile hüküm ve koşulları ihlal eden oylar kaldırılacak ve ardından nihai sayılar borsa tarafından duyurulacak.