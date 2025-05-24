Kraken, Pi Network’ün yerel token’ı Pi için 20x kaldıraçlı sürekli vadeli işlem kontratlarını başlattı. Böylelikle Pi Coin (PI) ilk kez büyük bir türev piyasasına listeledi. Bu gelişme sonrasında kısa vadede fiyat hareketliliğini artırması bekleniyor. Ancak, yapısal sorunlar ve merkeziyet endişeleri devam ediyor.

Kraken, Pi Network Vadeli İşlemlerini Başlattı

Kraken, 23 Mayıs’ta Pi Coin için 20 kata kadar kaldıraçla sürekli vadeli işlemler sunduğunu açıkladı. Bu listeleme, Pi Network’ü Binance veya Coinbase gibi dev borsalarda spot listelemesi olmadan birinci sınıf bir türev platformda yer alan tek büyük altcoin konumuna getirdi.

Artık yatırımcılar, Pi Coin’in fiyatını takip eden ve süresiz açık kalabilen pozisyonlar açabilecekler. Kraken, 40’tan fazla teminat türüyle 360’tan fazla piyasada işlem desteği sunuyor. Böylece, kullanıcılar Pi Coin’i doğrudan tutmadan yükseliş veya düşüş yönünde işlem açabiliyor.

Bu yenilik, hem yükseliş hem de düşüş yönlü yatırımcıları çekmeyi hedefliyor. Kaldıraçlı işlemler, fiyattaki küçük değişikliklerin kâr ve zararı büyük ölçüde etkilemesini sağlıyor. Ancak, özellikle arzın %60’ının hâlâ core team kontrolünde olduğu bir token’da, kaldıraçlı işlemler kısa vadede oynaklığı artırabilir.

Pi Network’te Temel Riskler ve Endişeler

Kraken’ın hamlesine rağmen, Pi Network’te yapısal riskler gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle ağın merkeziyetsizliğiyle ilgili şüpheler ve Vietnam’daki node yoğunluğu, yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Ayrıca şeffaflık taleplerinin ekibin sadece göstermelik adımlarıyla karşılandığı yönünde eleştiriler var.

Ayrıca, düzenli token kilit açma takvimi (unlock), piyasada satış baskısını artırabilir. Pi Network hâlâ Binance veya Coinbase gibi önde gelen borsalarda spot olarak listelenmediği için likiditesi büyük ölçüde türevler ve daha küçük borsalara bağlı.

Pi Coin Fiyat Görünümü

Kraken’ın duyurusunun ardından Pi Coin fiyatı 0,7692 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu, son 24 saatte %1,6’lık yükselişe işaret ediyor. Bu ay başında Pi Coin 1,57 dolara kadar yükselmiş, ardından vadeli işlem haberi öncesinde %10’luk bir değer kaybı yaşamıştı.

12 Mayıs’ta Pi Coin fiyatı 1,67 dolara ulaşırken, kısa sürede 0,66 dolara gerileyerek Binance listeleme söylentileriyle tetiklenen yükselişi tamamen geri verdi. Ayrıca, Şubat sonunda Gate.io’daki listelemenin ardından günlük hacim 3,5 milyar doları aşmışken, Mayıs ortasına gelindiğinde bu hacim 40 milyon doların altına düştü. Yani üç ayda işlem hacminde %98’den fazla düşüş yaşandı.

Kraken’ın vadeli işlemler hamlesi Pi Coin’e kısa vadede likidite ve yatırımcı ilgisi kazandırsa da, temel yapısal sorunlar, merkeziyet ve düzenleyici belirsizlikler orta-uzun vadede risk oluşturmaya devam ediyor.