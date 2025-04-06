Bu yazımızda tartışmalı kripto para projesi Pi Network (PI) hakkında en çok merak edilen sorulara ve yanıtlarına göz atacağız.

Pi Network (PI) 2019 yılında başlatıldı ve yaklaşık 6 yıllık sürecin ardından 20 Şubat 2025 tarihinde ana ağını başlattı ve yerel token’i Pi Coin’i piyasaya sürdü. Kullanıcılarının akıllı telefonları üzerinden kripto para madenciliği yapmasına olanak sağlıyor. Hazırsanız gelin Pi Network ve yerel token’i Pi coin hakkında en çok merak edilen sorulara yakından bakalım…

1 Pi Coin Kaç TL?

2025 yılı itibariyle Pi Network (PI) 15,46 TL ile 108,91 TL aralığında işlem görüyor.

1 Pi Coin Kaç Dolar?

2025 yılı itibariyle Pi Network (PI) 0,5395 USD ile 2,99 USD aralığında işlem görüyor.

1 Pi Coin Kaç Euro?

2025 yılı itibariyle Pi Network (PI) 0,3714 EUR ile 2,84 EUR aralığında işlem görüyor.

Pi Coin Borsaya Girdi mi ve Hangi Borsalarda İşlem Görüyor?

Evet, Pi Network’ün yerel token’i PI, 2025 yılında borsalarda listelendi. Pi coin’in listelendiği kripto para borsaları arasında Gate.io, Bitget, OKX, MEXC, Hibt, CoinW, XT.COM ve CEX.IO yer alıyor.

Pi Coin Son Dakika Haberleri

Pi Network ve Pi coin hakkındaki son dakika haberleri ve en güncel gelişmelere “Pi Network (PI) Haberleri” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

1 Pi Coin Kaç TL Olacak?

“Pi Coin Fiyat Tahminleri” sayfamızdaki CoinCodex verilerine göre Pi Network’ün 2049 yılına kadar 2.616 TL’ye (68,87 dolar) yükselebileceği öngörülüyor.

Pi Coin Binance’te Listelenecek mi?

Binance’in gerçekleştirdiği topluluk anketinde Pi Network Token, büyük bir destek alarak yüzde 86 oy oranına ulaştı. Ancak borsanın tokeni listeleme konusunda henüz resmi bir karar almadığı belirtiliyor. Binance’in 17-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği oylamaya yaklaşık 295 bin kişi katıldı ve büyük çoğunluk Pi Token’ın Binance borsasında listelenmesi için oy kullandı.

Raporlar, Binance’ın Pi coin’i listelememe kararını birkaç nedene dayandırdığını belirtiyor. Bunlar arasında Pi Network’ün hala çok merkeziyetçi olması ve açık bir ana ağ (mainnet) olmaması yer alıyor. Binance, Pi Coin’in ancak bu sorunlar çözüldüğünde listelenebileceğini, merkeziyetsizlik ve açık bir ana ağın listeleme sürecinin anahtarları olduğunu açıkladı.

Pi Coin Nasıl Satılır?

Pi Network’ü (PI) listelemiş bir kripto para borsası aracılığıyla veya eşten eşe (P2P) pazar yerleri aracılığıyla Pi coin’lerinizi satabilirsiniz.

Pi Coin Neden Düştü?

“Pi coin neden düşüyor?” sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Pi coin’e yönelik dolandırıcılık iddiaları ve sürekli olarak yapılan ertelemeler, varlığın fiyatındaki düşüş trendini tetikliyor.

Pi Coin En Yüksek Kaçı Gördü?

Pi coin tüm zamanların en yüksek seviyesini 26 Şubat 2025 tarihinde 2,99 dolarla belirledi.

Pi Coin En Düşük Kaçı Gördü?

Pi coin tüm zamanların en düşük seviyesini 5 Nisan 2025 tarihinde 0,5395 dolarla kaydetti.

Pi Coin Kimin?

Pi Network (PI) projesi 2019 yılında Stanford Üniversitesi doktora öğrencileri Nicolas Kokkalis ve Chengdiao Fan tarafından başlatıldı.

Pi KYC Ne Demek ve Nasıl Yapılır?

Know Your Customer (KYC) yani Türkçesi Müşterini Tanı, fiannsal kuruluşların müşteri kimliklerini doğrulamak için kullandığı bir prosedürdür. Pi Network projesi de KYC süreciyle kullanıcılarının kimliklerini doğrulayarak ağ güvenliğini arttırmayı amaçlıyor.

Pi Network (PI) KYC sürecini tamamlamak için Pi Browser uygulamasını aracılığıyla yönergeleri takip etmeniz gerekiyor.

Pi Coin Güvenilir mi?

Pi Network, Stanford mezunu bir ekip tarafından geliştirilmiştir ve mobil cihazlar üzerinden madencilik yapmayı hedefler. Şu ana kadar büyük bir güvenlik ihlali bildirilmemiştir. Ancak, kripto para projelerine yatırım yaparken dikkatli olunmalı ve kapsamlı araştırma yapılmalıdır. ​

Pi Coin Helal mi?

Pi Coin’in helalliği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklar, Pi Coin’in mevcut modelinin faiz (riba) ve belirsizlik (garar) içermediği için helal olduğunu belirtmektedir. Ancak, İslam’da spekülatif yatırımların (maisir) yasak olduğu göz önüne alındığında, Pi Coin’in kullanım amacı ve niyeti önemlidir. Eğer Pi Coin, sadece spekülatif amaçlarla kullanılıyorsa, bu durum haram olarak değerlendirilebilir. ​

Pi Coin Listelendi mi?

Evet, Pi Coin 20 Şubat 2025 yılında piyasaya sürülmesinin ardından birçok önde gelen kripto para borsasında listelendi.

Pi Coin Aktarılabilir mi?

Pi coin’lerini aktarmak isteyen kullanıcılar, KYC sürecini tamamladıktan sonra token’lerini transfer edebilir.

Pi Coin Aktarılabilir mi?

Evet, Pi Coin, Pi Network’ün resmi mobil uygulaması üzerinden erişilebilir. Bu uygulama, Google Play Store ve Apple App Store’da mevcuttur. ​

Pi Coin Hangi Uygulamada Var?

Pi Network’ün maksimum arzı 100 milyar PI olarak belirlenmiştir. Dolaşımdaki arz ise yaklaşık 9,7 milyar PI’dir. ​

Dünyada Kaç Pi Coin Var?

Pi Coin’in gelecekteki değeri, kullanıcı benimsemesi, talep ve genel kripto para piyasasının durumuna bağlıdır. Bazı analizler, Pi Coin’in 100 dolara ulaşma potansiyeli olduğunu belirtse de, bu kesin değildir ve yatırım yaparken dikkatli olunmalıdır

Pi Coin 100 Dolara Yükselebilir mi?

CoinCodex’in yapay zeka destekli fiyat tahmin algoritması, Pi Network’ün (PI) tüm zamanların en yüksek seviyesini 2049 yılına kadar 68,87 dolarla belirleyebileceğini öngörüyor.