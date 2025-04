Pi Network fiyatı, nisan ayının başında 0,40 doların altına gerileyerek 30 günlük en düşük seviyelerini gördükten sonra toparlanmayı başardı.

Mevcut durumda yaklaşık 0,65 dolardan işlem görse de rakam, hala Pi Network’ün, Open Network’ün lansmanından sonraki ilk dönemde ulaşmış olduğu 3 dolara yakın rekor seviyelerinin yüzde 80 aşağısında kalıyor. Öte yandan Mart ayında büyük bir düşüş yaşayan Pi Network, Nisan ayında güçlü bir istikrar sergilemişken, yatırımcılar dönüşün başlayıp başlamadığını tartışıyor.

Pi Network Dönüşü Başladı mı?

Altcoin analisti Dr. Altcoin, yaptığı bir X paylaşımında, Pi Core Team’e bağlı bir cüzdanın son haftalarda Pi token’larını agresif bir şekilde biriktirdiğini belirtti. Bu hareketin, fiyat düşüşünü durdurmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Question Asked: Who owns the sub-wallet: GASWBDATCXXIUGHR7DWSFAAONZB2L5NFMBTDCYQQ2TQLRQNCTKJ2AODM My Answer: Short: The Pi Core Team. For more details, read below. The Pi Core Team owns around 20,000 wallets, and Pi Foundation 2 is one of the known wallets created by the Pi… pic.twitter.com/s5Eiga7jYb — Dr Altcoin (@Dr_Picoin) April 23, 2025

Söz konusu cüzdan, 30 milyon dolar değerinde yaklaşık 50 milyon Pi token’ı satın aldı. Ancak hareketin uzun vadeli etkileri sadece zamanla belli olacak. Son dönemde kripto piyasasında genel olarak olumlu bir hava olduğu gözlemleniyor, bu da stratejinin başarılı olabileceği yönünde bir umut yaratıyor.

Exciting news! 🚀 Thrilled to see @chainlink supporting the PI blockchain!🤞 This is a huge leap forward—oracles now unlock real-time PI price data on-chain.and the PI mainnet ecosystem is about to take off ! Let's light this up !🔥@PiCoreTeam

#PI #Chainlink #Web3 #PiDaoSwap pic.twitter.com/rj2eZvMbw1 — PiDaoSwap (@PidaoSwap_) April 13, 2025

Ek olarak, Chainlink’in Pi blockchain’ini veri akışlarında desteklemeye başlaması ve Pi Network’ün kurucu ortağı Nicolas Kokkalis’in Consensus 2025 etkinliğinde yer alacak olması, ağdaki iyimserliği artırarak kısa vadede daha fazla talep yaratabilir.

Web3 analisti Jatin Gupta, Chainlink’in desteğinin Pi Network katılımcıları için büyük DeFi fırsatları sunduğunu belirtti.

🚀 Pi Network + Chainlink Data Streams: Huge Update! 🔥 #PiNetwork is now supported by Chainlink Data Streams!

This unlocks massive potential for Pi’s 60M+ users in the #DeFi space. Let’s break it down! 💡 Why This Matters

⚡ Low-Latency Data: Chainlink Data Streams provides… pic.twitter.com/CjTsDESxEp — Jatin Gupta (@jatingupta0003) April 12, 2025