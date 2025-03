Pi Network kullanıcılarının Pi Coin’lerini ana ağa taşıması için ekstra güvenlik sağlayan iki faktörlü doğrulama (2FA) özelliğini başlattı. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcıların Pi Coin’lerini güvenli bir şekilde taşınmasını sağlarken, Pi Coin’in fiyatının geleceğine dair bazı ipuçları veriyor.

Pi Network, kullanıcıların Pi cüzdanlarını güvenli bir şekilde taşımasını sağlamak için 2FA’yı zorunlu kıldı. Artık, Pi’lerini taşıyan bazı kullanıcılar, başarılı bir şekilde geçiş yapabilmek için güvenilir bir e-posta adresi ile 2FA doğrulaması yapmalıdır. Bu işlem, yalnızca doğrulanmış kullanıcıların fonlarına erişmesini sağlar ve kullanıcıların hesap güvenliğini artırır.

Zaten güvenilir bir e-posta adresi bağlayan Pionerler süreci hızlıca tamamlayabilirken, bunu yapmamış olanlar basit bir doğrulama kontrolü ile e-posta adresi oluşturmak zorunda. Bu sistem, dolandırıcılık ve yetkisiz erişimi engellemek için tasarlandı.

Pi Network has released two-factor authentication (2FA) for wallet confirmation that requires some Pioneers to complete 2FA using a trusted email before their Pi is successfully migrated to the Mainnet blockchain. https://t.co/A9CRrq9noy

This secures and confirms Pioneers’ Pi…

— Pi Network (@PiCoreTeam) March 19, 2025