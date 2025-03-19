Pi Network kullanıcılarının Pi Coin’lerini ana ağa taşıması için ekstra güvenlik sağlayan iki faktörlü doğrulama (2FA) özelliğini başlattı. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcıların Pi Coin’lerini güvenli bir şekilde taşınmasını sağlarken, Pi Coin’in fiyatının geleceğine dair bazı ipuçları veriyor.

2FA Neden Önemli?

Pi Network, kullanıcıların Pi cüzdanlarını güvenli bir şekilde taşımasını sağlamak için 2FA’yı zorunlu kıldı. Artık, Pi’lerini taşıyan bazı kullanıcılar, başarılı bir şekilde geçiş yapabilmek için güvenilir bir e-posta adresi ile 2FA doğrulaması yapmalıdır. Bu işlem, yalnızca doğrulanmış kullanıcıların fonlarına erişmesini sağlar ve kullanıcıların hesap güvenliğini artırır.

Zaten güvenilir bir e-posta adresi bağlayan Pionerler süreci hızlıca tamamlayabilirken, bunu yapmamış olanlar basit bir doğrulama kontrolü ile e-posta adresi oluşturmak zorunda. Bu sistem, dolandırıcılık ve yetkisiz erişimi engellemek için tasarlandı.

Pi Network has released two-factor authentication (2FA) for wallet confirmation that requires some Pioneers to complete 2FA using a trusted email before their Pi is successfully migrated to the Mainnet blockchain. https://t.co/A9CRrq9noy

This secures and confirms Pioneers’ Pi… — Pi Network (@PiCoreTeam) March 19, 2025

Bekleyen Pi Transferleri Ne Olacak?

Pi’sini taşıyan ancak 14 günlük bekleme süresinde olan Pionerler için 2FA doğrulaması artık zorunlu hale geldi. Eğer bu işlem tamamlanmazsa, Pi’leri güvenli bir şekilde madencilik uygulamasına geri gönderilecektir. Ancak, 2FA tamamlandıktan sonra Pi tekrar göç ettirilecek ve herhangi bir kayıp yaşanmayacak.

Bu 14 günlük pencere, kullanıcıları olası hatalar veya güvenlik risklerine karşı korumak için oluşturuldu. Çünkü blockchain işlemleri kalıcıdır ve geri alınamaz. Dolayısıyla bu önlem, göç işlemi tamamlanmadan önce herhangi bir sorunun önüne geçilmesini amaçlıyor.

Pi Coin 2 Dolara Yükselebilir mi?

Güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla Pi Network’e duyulan güven artabilir. Güvenli bir göç süreci, daha fazla kullanıcının Pi’lerini ana ağa taşımalarını teşvik edebilir, bu da kullanım oranını ve potansiyel değerini artırabilir.

Şu an için Pi Coin, 1,14 dolar seviyelerinde işlem görerek, son bir hafta içinde %31’lik bir düşüş yaşadı ve 11. sıradan 17. sıraya geriledi. Piyasa değeri ise 7,8 milyar dolar civarına geriledi.

Öte yandan 1,20 dolarlık güçlü direnç seviyesi aşılabilirse, Pi Coin’in fiyatı 1,4 dolara yükselebilir ve daha fazla ivme ile 2 dolar seviyesine kadar tırmanabilir. Diğer taraftan, bu seviyeyi aşamaması durumunda, fiyatın 1,05 dolar ile 1,02 dolar arasında destek seviyelerine gerileyebileceği tahmin ediliyor.