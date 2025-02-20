Pi Network, kapalı mainnet aşamasından açık mainnet’e geçiş yaptı. Böylelikle kullanıcılar, yıllar boyu biriktirdiği PI coin’leri borsalara aktarmaya başladı. Crypto Aman tarafından hazırlanan raporda Pi Network’ün kendi ana ağına geçmesiyle OKX, Bitget ve BitMart gibi büyük kripto para borsalarında PI listelendi.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %13,6 oranında değer kaybeden PI şu anda 1,11 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Hangi Borsalar PI’yi Listeledi?

Pi Network’ün mainnet lansmanının ardından şu borsalar PI coin’i listeledi:

OKX: PI/USDT işlem çiftini listeledi.

Bitget: 60.000 dolarlık Pi airdrop havuzu başlatarak, yatırımcıları teşvik etmeyi ve işlem hacmini artırmayı hedefledi.

BitMart: PI ticaretini başlatmanın yanı sıra, 300 kullanıcıya 3.000 USDT dağıtacak bir promosyon düzenledi.

Bu listelemeler, kripto topluluğunda büyük ilgi uyandırdı. PI coin’in işlem hacminde gözle görülür bir artış yaşanırken, borsaların düzenlediği ödül kampanyalarına da yoğun katılım sağlandı.

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Topluluk Desteği ve Gelecek Planları

Pi Network topluluğu, projenin büyümesinde kritik bir rol oynuyor. Ağ, 100 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip ve önemli bir kısmı aktif olarak ekosistemin gelişimine katkı sağlıyor. Bu güçlü kullanıcı kitlesi, Pi Network’ün yerel token’ı PI’ın borsalarda listelenme sürecini hızlandırdı.

Ancak Pi coin’in uzun vadeli başarısı, ağın PI token’in gerçek kullanım alanları sağlamasına bağlı olacak. Bunu başarmak için iki önemli faktöre odaklanması gerekiyor:

Merkeziyetsiz uygulamalar (dApp’ler) geliştirmek Ticari işletmelerle anlaşmalar yaparak PI’yi bir ödeme yöntemi haline getirmek

Ayrıca, regülasyonlara uyum ve güvenlik standartlarını sağlama konusundaki kararlılık, Pi Network’ün uzun vadeli güvenilirliğini artıracak unsurlar arasında yer alıyor.

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Açık mainnet’e geçiş ve borsa listelemeleri, Pi Network için önemli bir dönüm noktası oldu. İlk işlem günlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarına rağmen, projenin asıl başarısı PI’nin gerçek dünya kullanımına bağlı olacak. Pi Network topluluğu PI coin’in rekabetçi kripto para ekosisteminde nasıl konumlanacağını yakından takip ediyor.