Pi Network, uzun süredir ertelenen ana ağ (mainnet) lansmanını 20 Şubat 2025’te gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklamanın ardından Pi Coin’in fiyatı yüzde 80 artarak 92 dolara yükseldi.

Pi Network Bekleyiş Sona Eriyor

2019 yılında başlatılan Pi Network, kullanıcıların mobil cihazlar üzerinden madencilik yaparak Pi kazanmasını sağlayan bir ekosistem olarak dikkat çekti. Ancak, 2024’te yapılması planlanan açık ağ geçişi sürekli ertelenmişti. Şimdi ise tüm şartların sağlandığı belirtilerek resmi lansman tarihi açıklandı.

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Pi Network ekibinin açıklamasına göre:

19 milyon kullanıcı (Pioneer) KYC doğrulamasını tamamladı.

10,14 milyon kişi ana ağa başarıyla taşındı.

100’den fazla Pi destekli uygulama, açık ağda çalışmaya hazır hale geldi.

Bu gelişmeler, Pi ekosisteminin daha geniş bir dijital ekonomiye entegre olmasını sağlayarak, token’in gerçek dünyada kullanım alanını artırmayı hedefliyor.

Pi Network’te Neler Değişecek?

Pi Network’ün açık ağ geçişi, proje için önemli bir dönüm noktası olacak.

Pi artık dış sistemlerle entegre olacak. Pi Network blockchain’i, kapalı bir ekosistem olmaktan çıkacak ve Pi Coin diğer ağlarla etkileşime geçebilecek. Testnet’ten ana ağa geçiş tamamlanacak. Ana ağda çalışacak node’lar belirlenirken, güvenilir kullanıcılar öncelikli olarak sisteme dahil edilecek.

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Ayrıca Güvenlik önlemleri artırılacak. Kullanıcıların KYC doğrulaması, işletmelerin ise KYB doğrulaması yapması gerekecek. Pi’nin web sitesinde doğrulanmış işletmelerin listesi paylaşılacak.

Bununla birlikte ana ağa geçmeyen kullanıcılar için süreç devam edecek. KYC ve göç işlemlerini tamamlamayanlar, Pi Tarayıcı uygulamalarını kullanarak ekosisteme dahil olabilecek. Pi Network ekibi 20 Şubat’taki lansmanın ertelenmeyeceğini duyurdu. Şirket, bu sürecin artık piyasa koşulları veya dış etkenlerden etkilenmeyeceğini duyurdu.

Pi Coin’de Büyük Yükseliş

Lansman tarihinin açıklanmasının ardından Pi Coin’in fiyatı 92 dolara çıkarak yüzde 80’lik bir artış gösterdi. Uzmanlar, ana ağın resmi olarak devreye alınmasıyla birlikte Pi Coin’in 100 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

Bu gelişmeyle birlikte Pi Network ne zaman çıkacak, Pi coin ne zaman borsaya girecek gibi en çok merak edilen sorular da yanıt bulmuş oldu. Pi Network’ün açık ağ ile birlikte nasıl bir yol haritası izleyeceği ve ekosistemin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.