Kripto para araştırmacısı Atlas, Pi Network ekibinin içeriden bilgiyle 12 milyon PI token satışı yaparak fiyatı %50’den fazla düşürdüğünü iddia etti.

Pi topluluğu, bu transferin testnet-mainnet geçişinden ibaret olduğunu savunurken, yatırımcılar 8 milyar dolarlık dolandırıcılık iddialarıyla ilgili açıklama talep ediyor. Kripto para dünyasında hızla yayılan bir paylaşım, Pi Network hakkında ağır suçlamalara yol açtı. Araştırmacı Atlas, projenin içeriden yönetilen 8 milyar dolarlık bir dolandırıcılığa, 2025’in en büyük “rug pull” vakasına imza atıyor olabileceğini öne sürdü.

🚨 Pi Network is the biggest RUG of 2025

Someone just dumped 12M tokens in a few hours, crashing the price by 50%

I spent 32 hours digging into the truth – and what I found shocked me

Here’s how $8B project is scamming holders – and their secret plan 👇🧵 pic.twitter.com/AChCH41kQJ

— Atlas (@crptAtlas) May 19, 2025