Kripto para araştırmacısı Atlas, Pi Network ekibinin içeriden bilgiyle 12 milyon PI token satışı yaparak fiyatı %50’den fazla düşürdüğünü iddia etti.

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Pi topluluğu, bu transferin testnet-mainnet geçişinden ibaret olduğunu savunurken, yatırımcılar 8 milyar dolarlık dolandırıcılık iddialarıyla ilgili açıklama talep ediyor. Kripto para dünyasında hızla yayılan bir paylaşım, Pi Network hakkında ağır suçlamalara yol açtı. Araştırmacı Atlas, projenin içeriden yönetilen 8 milyar dolarlık bir dolandırıcılığa, 2025’in en büyük “rug pull” vakasına imza atıyor olabileceğini öne sürdü.

🚨 Pi Network is the biggest RUG of 2025 Someone just dumped 12M tokens in a few hours, crashing the price by 50% I spent 32 hours digging into the truth – and what I found shocked me Here’s how $8B project is scamming holders – and their secret plan 👇🧵 pic.twitter.com/AChCH41kQJ — Atlas (@crptAtlas) May 19, 2025

12 Milyon PI Satıldı: Fiyat %50’nin Üzerinde Düştü

Geçmişte birçok blockchain skandalını ortaya çıkaran Atlas, Pi Core Team ile bağlantılı bir cüzdandan 12 milyon PI’ın borsalara aktarılarak satıldığını gösteren zincir üstü verileri paylaştı.

1 Mayıs 2025: PI fiyatı 0,6135 dolar

12 Mayıs: 1,6704 dolara yükseldi (%113,20 artış)

14 Mayıs’tan itibaren: Fiyat %40,27 geriledi

20 Mayıs: 0,7364 dolardan işlem görüyor (son 7 günde %32,3 düşüş)

Atlas, bu satışların fiyat çöküşüyle birebir örtüştüğünü ve açık bir içeriden “pump and dump” (şişir-sat) taktiği uygulandığını savunuyor.

Pi Network: Başarı mı, Çöküş mü?

Mobil öncelikli madencilik platformu olarak başlayan Pi Network, kısa sürede 60 milyon kullanıcıya ulaşarak dikkat çekti. Proje, 2025 başında mainnet’i aktif edince ilk haftada %2.737’lik bir fiyat sıçraması yaşandı.

Ancak eleştirmenler, şeffaflık eksikliği, çalışan dApp bulunmaması ve kapalı kaynak kodu nedeniyle projeyi riskli buluyor. Atlas şu başlıklara vurgu yapıyor:

60 milyon kullanıcıya rağmen düşük aktif cüzdan sayısı

Gerçek bir benimseme ya da kullanım alanı olmaması

Aşırı yönlendirme (referral) ağına dayanması

12 milyon token hareketi hakkında şeffaf bilgi verilmemesi

Atlas adlı analist, konuyla ilgili olarak “Duyuruları değil, cüzdanları izleyin.” ifadelerini kullandı.

Topluluk Tepkisi: Testnet Geçişi mi, İçeriden Satış mı?

Pi topluluğu, token hareketinin testnet’ten mainnet’e rutin bir aktarım olduğunu savunuyor. Ancak Atlas, zamanlama, cüzdan bağlantıları ve kamuya açık bir açıklama yapılmamasını gerekçe göstererek bu savunmayı reddediyor. Ona göre proje, 2025’in “en büyük yavaş rug” (ağırdan alınan dolandırıcılık) vakasını sahneliyor olabilir.

Sırada Ne Var?

Fiyat düşüşü ve iddiaların gölgesinde gözler Pi Core Team’in vereceği yanıtta. Atlas, yatırımcılara “pazarlama mesajlarına değil, blockchain hareketlerine bakın” çağrısı yapıyor ve 12 milyon PI token transferiyle ilgili şeffaflık talep ediyor.