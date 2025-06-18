Pi Network’ün yerel token’ı PI, beş gün önce başlatılan .pi alan adı açık artırmasının beklenen ilgiyi göremedi. Zayıf talep sonrası PI fiyatı 5 gün içinde yüzde 6,7 değer kaybederek 0,60 dolara geriledi.

Pi Network ekibi, .pi domain’leriyle birlikte ekosisteme yeni bir dinamizm kazandırmayı hedefliyordu. 2025 Pi Günü kapsamında tanıtılan sistemle kullanıcılar, açık artırma uygulamasında özel domain’ler için teklif verebiliyor, en çok ilgi gören alan adlarını ve güncel teklifleri takip edebiliyordu.

Ancak Coinmarketcap verilerine göre, yenilik piyasa tarafından karşılık bulmadı. Son 7 gün içinde PI yüzde 12 değer kaybederken, bu düşüş açık artırmanın sınırlı etkisini de gözler önüne serdi.

İşlem Hacmi Arttı, Fiyat Desteği Kırılgan

PI coin’in işlem hacmi son 24 saatte yüzde 60 artarken, merkezi borsalara yönelen token akışı dikkat çekti. Gate.io’ya 1 milyon 336 bin, OKX’e 904 bin, Bitget’e ise 186 bin PI token gönderildi. Toplam net akış 2 milyon 458 bin olarak kaydedildi. Bu gelişme, yatırımcıların satış yönlü pozisyon aldığını gösteriyor.

Fiyat, 0,57 dolar ile 0,60 dolar aralığında dengelenmeye çalışıyor. Bu bant, Mart ayında 1,50 dolardan 0,40 dolara düşüş sonrası kritik bir destek noktası haline geldi. Uzmanlara göre, kısa vadede alım baskısı yeniden güçlenirse fiyatın 0,85 dolara kadar toparlanması mümkün görünüyor. Ancak güncel teknik görünüm, yatay ya da aşağı yönlü seyrin devam edebileceğini işaret ediyor.

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Pi Foundation’a ait ikinci büyük cüzdanda da 14 bin 820 PI çıkışı tespit edildi. Analistler, bu hareketin planlı bir token serbest bırakımı ya da satışa işaret edebileceğini belirtiyor.

Teknik Sinyaller Zayıflıyor

MACD göstergesi, negatif bölgeden nötr çizgiye yaklaşırken histogram çubukları güç kaybediyor. Bu durum, klasik bir düşüş sinyali olan MACD-sinyal çizgisi kesişiminin yakın olduğunu gösteriyor. 0,66 dolar seviyesindeki direnç ise hâlâ aşılamadı.

Öte yandan 28 Haziran’da düzenlenecek Pi Day 2 etkinliği, olası bir borsa listelemesi ya da olumlu gelişme ile fiyat üzerinde düzeltme etkisi yaratabilir.