Pi, RSI ve BBTrend verilerine göre hâlâ yüksek satış baskısı altında. Pi Network, dolandırıcılık iddialarını reddetti.

Pi Network, Telegram Cüzdan Entegrasyonuna Rağmen %61 Düştü

Pi Network, son bir ayda %61’den fazla değer kaybetti ve Telegram’ın kripto cüzdanına entegre olmasına rağmen düşüş trendinden çıkamadı. CoinGecko verilerine göre 1 Nisan itibariyle %0,9 oranında değer kazanan PI 0,7162 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Ağ, teknik aksaklıklar ve çeşitli tartışmalarla boğuşurken, genel olarak düşüş eğiliminde kalmaya devam ediyor.

Geride bıraktığımız ay, BBTrend göstergesi art arda 12 gün boyunca negatif seyretti ve aşırı satım bölgesinden hafifçe toparlanan RSI göstergesi bile 50 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor.

Pi Hâlâ Yüksek Satış Baskısı Altında

Pi Network’ün Telegram’ın kripto cüzdanı ile entegrasyonunu duyurmasının hemen ardından token %1’e yakın bir artış yaşadı. Ancak bu yükseliş kısa sürdü ve token yeniden düşüş trendine girdi.

Birçok analist, Telegram’ın aylık 1 milyar aktif kullanıcısına erişim sağlamasının token’a ivme kazandıracağını öngörmüştü. Ancak Pi hâlâ ağır satış baskısı altında ve toparlanma sinyali vermiyor.

Son bir ay içinde token %61’den fazla değer kaybetti ve BBTrend göstergesi şu anda -22,34 seviyesinde. 16 Mart’tan bu yana negatif seyreden BBTrend, 21 Mart’ta -41 ile yeni bir dip noktasına ulaştı. BBTrend’in sıfırdan uzaklaşması, satış baskısının arttığını gösteriyor.

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Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise birkaç gün içinde 23,8’den 40,45’e yükseldi. Bu toparlanma, aşırı satış baskısının bir miktar hafiflediğini gösterse de RSI hâlâ 50 seviyesinin altında bulunuyor, bu da alım baskısının hâlâ zayıf kaldığını ortaya koyuyor.

Pi Network, Dolandırıcılık İddialarını Reddetti

Pi Network, dolandırıcılık iddialarından tamamen sıyrılamazken, yatırımcılar hâlâ temkinli davranıyor. Ağ ise geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin resmi bir açıklama yaparak, kendisine yönelik suçlamaları reddetti.

Bybit borsasının CEO’su Ben Zhou, şirketinin Pi token’ı listelemeyeceğini söyleyerek projeyi dolandırıcılık olarak nitelendirdi. Cyber Capital’in kurucusu ve Baş Yatırım Sorumlusu Justin Bons da benzer bir açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Pi, düpedüz bir dolandırıcılık! Mobil cihazlarda ‘MLM’ tabanlı madencilik sunmak bir aldatmacadan ibaret çünkü bu süreç hiçbir şekilde ağın konsensüsüne katkı sağlamıyor.”

Ancak Pi Network, dolandırıcılık suçlamalarına karşı savunmasını sürdürüyor. Proje ekibi, bazı kişilerin ağ adına kendilerini tanıtarak borsalarla, özellikle Bybit ile iletişime geçtiğini ve listeleme talebinde bulunduğunu öne sürdü.

Ayrıca ağ, referans programının tamamen ücretsiz olduğunu ve yalnızca yönlendiren ile yönlendirilen kişi arasında tek bir seviyede çalıştığını belirtti. Pi, aynı anda madencilik yapan kullanıcılar için hem yönlendiren hem de yönlendirilen kişinin %25 bonus kazandığını iddia etti.