Pi Network’ün yerel token’i PI, 1 aydan kısa sürede %72 oranında değer kaybetti. Fiyat, bugün erken saatlerde 0,8 dolara kadar geriledi. Analistler, kısa vadede düşüşün devam edebileceğini belirtiyor. Ancak, bazı teknik göstergeler uzun vadede toparlanma sinyali veriyor.

Şubat 2024’te ana ağını açan ve token’ini piyasaya süren Pi Network, büyük beklentilere rağmen ağır kayıplar veriyor. Başlangıçta büyük bir topluluğun desteğini arkasına alan PI, dalgalı bir seyir izledikten sonra Şubat sonunda 3 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak o günden bu yana sürekli düşüş yaşadı.

Bugün erken saatlerde OKX borsasında 0,8 dolara kadar gerileyerek aylık dip seviyesini gördü. Bu, zirve noktasına kıyasla %72’lik bir düşüş anlamına geliyor. Dahası, bir dönem piyasa değeriyle en büyük 10 altcoin arasına yaklaşan PI, şimdi ilk 30’da kalmakta zorlanıyor.

MOON JEFF, X hesabında yaptığı paylaşımda fiyatın 0,6 dolara kadar inebileceğini çünkü bu seviyenin tek güçlü destek noktası olduğunu söyledi. Ancak, buradan sert bir sıçrama yaparak 5 dolara ulaşabileceğini de belirtti.

Bir diğer analist Andrew Griffiths ise daha iyimser bir tahminde bulundu. Fiyatın 0,75 dolarda tutunabileceğini ve burada oluşan ‘Düşen Takoz Formasyonu’nun (Falling Wedge) yükselişi tetikleyebileceğini söyledi.

