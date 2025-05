PI token, grafik kırılımı yaşarken arz tarafındaki sıra dışı değişim ve olası listeleme söylentileri yatırımcıları harekete geçirdi.

PI Coin son 24 saatte %19,5 yükselerek 77,02 dolara ulaştı. Bu yükselişe işlem hacminde yaşanan %40’lık artış eşlik etti. Bu hareket, Bitcoin’in 104.000 doları, Ethereum’un ise 2.500 dolar sınırına dayanmasıyla güçlenen genel kripto para piyasasındaki ralliyle paralel.

Teknik açıdan PI, 0,6291 dolardaki 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarak yükseliş sinyali verdi. Özellikle 0,66 ile 0,67 dolar bandındaki kilit direncin hacimli şekilde kırılması, güçlü bir alım baskısına işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece hedef 0,85 ile 1,00 dolar aralığı olabilir.

Analist Dr. Altcoin, PI token’ın dolaşımdaki arzının kısa süreliğine 5 milyar adet artarak 7 milyardan 12 milyara çıktığını ve ardından tekrar düştüğünü fark etti. Bu değişiklik borsa cüzdanlarını etkilemedi.

The additional 5 billion in circulating supply appeared and disappeared within an hour. This suggests it was a stress test, which was successfully conducted. We can expect the same liquidity pool to reappear in the coming days as major listings of Pi take place.

— Dr Altcoin (@Dr_Picoin) May 8, 2025