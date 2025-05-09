PI token, grafik kırılımı yaşarken arz tarafındaki sıra dışı değişim ve olası listeleme söylentileri yatırımcıları harekete geçirdi.

PI Coin Fiyatı %10 Arttı, FOMO Yükseliyor

PI Coin son 24 saatte %19,5 yükselerek 77,02 dolara ulaştı. Bu yükselişe işlem hacminde yaşanan %40’lık artış eşlik etti. Bu hareket, Bitcoin’in 104.000 doları, Ethereum’un ise 2.500 dolar sınırına dayanmasıyla güçlenen genel kripto para piyasasındaki ralliyle paralel.

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Teknik açıdan PI, 0,6291 dolardaki 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarak yükseliş sinyali verdi. Özellikle 0,66 ile 0,67 dolar bandındaki kilit direncin hacimli şekilde kırılması, güçlü bir alım baskısına işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece hedef 0,85 ile 1,00 dolar aralığı olabilir.

5 Milyarlık Arz Artışı Listeleme Sinyali Olabilir

Analist Dr. Altcoin, PI token’ın dolaşımdaki arzının kısa süreliğine 5 milyar adet artarak 7 milyardan 12 milyara çıktığını ve ardından tekrar düştüğünü fark etti. Bu değişiklik borsa cüzdanlarını etkilemedi.

The additional 5 billion in circulating supply appeared and disappeared within an hour. This suggests it was a stress test, which was successfully conducted. We can expect the same liquidity pool to reappear in the coming days as major listings of Pi take place. — Dr Altcoin (@Dr_Picoin) May 8, 2025

Bu durum, yeni oluşturulan 5 milyar dolarlık bir PI likidite havuzunun stres testi olabilir. Bu da büyük kripto borsalarında (özellikle Binance, BitMart, HTX) olası listelemeler için hazırlık yapıldığına dair güçlü bir işaret olarak görülüyor.

Dr. Altcoin, PI fiyatının 14 Mayıs’a kadar 1 dolar civarında tutunabileceğini, olumlu bir listeleme haberinin ise Ağustos sonuna kadar 2 dolarlık hedefi mümkün kılabileceğini öngörüyor.

Teknik Görünüm: Yükseliş Güçlü Ama RSI Aşırı Alımda

4 saatlik PI grafiğine göre RSI şu anda 78,92 seviyesinde. Bu seviye, genellikle aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir ve kısa vadeli düzeltme riskine işaret eder.

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MACD çizgisi, sinyal çizgisinin üzerinde ve her ikisi de sıfır çizgisinin üstünde. Bu, güçlü bir yükseliş momentumuna işaret eder. Histogram çubukları yeşil ve büyüyen yapıda.

Önemli Destek ve Direnç Seviyeleri

İlk destek: 0,6317 dolar (0,236 Fibonacci ve 20 günlük EMA)

Orta destek: 0,6202 dolar (0,382 Fib)

Güçlü destek: 0,6109 dolar (0,5 Fib)

Kritik destek: 0,6016 dolar (0,618 Fib, bu seviyenin altına düşüş, büyük düzeltme sinyali olabilir)

Sonuç olarak PI Coin teknik olarak güçlü bir boğa momentumu yakalamış durumda. Ancak RSI’ın aşırı alım bölgesinde olması, dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Yakın zamanda gelecek bir borsa listeleme haberi, fiyatı 1 doların üzerine taşıyabilir.

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