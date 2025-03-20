Pi Network’ün resmi kripto para birimi Pi Coin (PI), CoinEx borsasında listelenerek proje için önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Ancak bu listeleme, projenin zorlu bir süreçten geçtiği bir döneme denk geldi. Zira topluluk üyeleri, Pi Network’ün finansman kaynakları hakkında daha fazla şeffaflık talep ediyor.

Pi Coin CoinEx’te İşleme Açıldı

PI, 18 Mart 2025’te CoinEx borsasında işlem görmeye başladı. Kullanıcılar, 11:00 UTC itibarıyla para yatırma ve çekme işlemlerine başlayabilirken, 11:30 UTC itibarıyla Tether (USDT) işlem çiftiyle alım satım yapılabilir hale geldi.

Borsa, duyurusunda şu açıklamayı yaptı:

“Titiz incelemelerin ardından CoinEx, 18 Mart 2025’te Pi (PI) listeleyecektir.”

Bu listelemeyle birlikte Pi Coin, toplam 12 borsada işlem görmeye başladı. Ancak, Binance listelemesiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Pi topluluğunun yüzde 86’sı, Binance’in Pi Coin’i listelemesini desteklese de, Binance henüz böyle bir planı onaylamadı. Bu durum, projenin güvenilirliğiyle ilgili soru işaretlerine yol açtı.

Bir topluluk üyesi X (eski adıyla Twitter) platformunda şu ifadeleri kullandı:

“Binance listelemesini alamamak, topluluğun yüzde 86’sı desteklemesine rağmen büyük bir güven sorununu ortaya koyuyor.”

Şeffaflık Talepleri Artıyor

Pi Network ile ilgili endişeler artarken, proje yeni bir tartışmanın odağı haline geldi. Kullanıcılar, ağın finansman kaynakları hakkında daha fazla açıklama yapılmasını talep ediyor.

Bir Pi topluluk üyesi tarafından yapılan araştırmaya göre Pi Network’ün arkasındaki şirket olan SocialChain Inc., 137 Ventures, Ulu Ventures ve Designer Fund adlı üç şirketten yatırım aldı. Ancak araştırmada iki yatırımcının, resmi yatırım portföylerinde Pi Network’ü listelemediği ortaya çıktı.

Ayrıca bu şirketler, Pi Network’e yapılan yatırım miktarlarını açıklamazken, diğer projelere yaptıkları yatırımları açıkça paylaşmaya devam ediyor.

Bir topluluk üyesi bu durumu eleştirerek şu yorumu yaptı:

“Pi Core Ekibi bunu neden gizli tutuyor? Topluluk üyeleri şeffaflığı hak ediyor. Eğer Pi Network uzun vadede sürdürülebilir olmak istiyorsa, finansal destekçileri ve ortaklıkları konusunda daha açık olmalı.”

Tüm fon toplama süreçlerine rağmen, Pi Network’ün finansal durumuna dair net açıklamalar yapılmaması, topluluk içinde endişelerin artmasına neden oluyor.