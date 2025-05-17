Kripto para sektöründe tartışmalı bir üne sahip olan Pi Network’ün kurucu ortağı Nicolas Kokkalis, Toronto’daki 2025 Consensus konferansında blockchain benimsemesinden merkeziyetsizliğe, yapay zekadan Pi topluluğunun artan popülaritesine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Ancak, PI token son 24 saatte yeniden sert bir değer kaybı yaşadı.

Neden Bu Kadar Popüler?

Yıllarca ana ağ lansmanı ve token dağıtımı ertelenen Pi Network, buna rağmen kripto para alanında en çok konuşulan projelerden biri haline geldi. Proje, yaklaşık beş yıldır bir şekilde gündemde kalmayı başardı.

İlgili: Pi Network (PI) Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular

Kokkalis, konferansta Pi’nin artan popülaritesinin ve topluluğunun neden bu kadar aktif olduğuna dair soruları yanıtladı. Hem teknoloji lideri hem de kurucu ortak olan Kokkalis’e göre bu popülaritenin ana nedeni, “değer yakalama” (value capture) konsepti. Kokkalis şunları kaydetti:

“Gelecekte, giderek daha fazla iş ajanlar ve yapay zekâ tarafından yapılırken, değerin yalnızca birkaç kişi veya şirket tarafından değil, çok daha fazla insan tarafından paylaşılması önemli. Burada blockchain ve bizim projemiz devreye giriyor.”

Kokkalis, Pi Network ekosistemindeki tüm projelerin daha fazla insana değer sunması halinde platformun popülaritesinin artmaya devam edeceğini belirtti.

İlgili: Pi Network (PI) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

PI Fiyatı Sert Düştü

Yaklaşık bir hafta önce, PI fiyatı hızlı bir yükselişle 0,6 dolardan 1,7 dolara kadar tırmandı. Bu ralli, proje ekibinin 14 Mayıs’ta büyük bir duyuru yapacağına dair verdiği ipuçlarının ardından yaşandı.

Beklenen açıklama, ekosisteme yönelik 100 milyon dolarlık fon oldu. Ancak bu duyurunun ardından PI fiyatı hızla düşüşe geçti. Bugün erken saatlerde PI, günlük çift haneli bir kayıpla 0,7 doların altına geriledi. Böylece, son yükselişten elde edilen kazanımların neredeyse tamamı silinmiş oldu. Yaşanan bu durum, klasik bir “söylentiyle al, haberle sat” vakası olarak değerlendiriliyor.

İlgili: Pi Network (PI) Nedir?