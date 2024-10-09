Bitcoin’in ilk geliştiricilerinden biri olan Peter Todd, HBO tarafından hazırlanan bir belgeselle tüm dünyanın gündemine oturdu. HBO yayınladığı belgeselde Peter Todd’un Satoshi Nakamoto olabileceğini öne sürdü.

Her ne kadar Peter Todd HBO’nun bu iddiasını net bir şekilde yalanlasa da belgesel onun hayatına ve net servetine dair spekülasyonları tetikledi. Bu yazımızda Peter Todd’un hayatına, eğitimine, kariyerine, kriptografi alanındaki çalışmalarına ve tahmini servetine yakından bakacağız.

Peter Todd Kimdir?

Kanadalı yazılım geliştiricisi Peter Todd, 1985 yılında doğdu. Henüz 15 yaşındayken Hall Finney ve Adam Back gibi Bitcoin’in ilk geliştiricileriyle iletişim kurmaya başladı.

Peter Todd, 2011 yılında OCAD Üniversitesi’nden Entegre Medya bölümünden lisans derecesiyle mezun oldu ve sonrasında kariyerini blockchain ve kripto para sektörünün gelişimine adadı. Todd, farklı projelerde danışman, geliştirici ve yönetici pozisyonlarında blockchain ve kripto para teknolojilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda sağladı.

Bitcoin’in erken dönem geliştiricilerinden biri olan Todd, Bitcoin ağının güvenliğinin ve ölçeklenebilirliğinin geliştirilmesi konusunda kritik iyileştirmeler yaptı.

Peter Todd kariyerine 2008 yılında Gedex Inc.’de Elektronik Tasarımcısı olarak başlayan Peter, Mastercoin, Dark Wallet ve Coinkite gibi projelerde Baş Bilim İnsanı olarak kritik görevler aldı. Todd bu süreçte blockchain’in geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin farklı projeler üzerinde çalıştı.

Bitcoin’in en eski destekçilerinden biri olan Todd, fikir ve düşüncelerini sık sık Twitter gibi sosyal medya platformlarında takipçileriyle paylaşıyor. Peter Todd blockchain ve kripto para alanlarındaki çalışmaları nedeniyle Forbes gibi önde gelen yayın kuruluşlarında kendisinden söz ettirmeyi başardı ve aynı zamanda birçok konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

Peter Todd Satoshi Nakamoto mu?

HBO tarafından hazırlanan belgeselde Peter Todd’un Satoshi Nakamoto olduğu iddiası ortaya atıldı. HBO bu iddiasını Todd’un 2010 yılında Bitcoin forumlarındaki aktif katılımına ve projeye olan derin teknik bilgisine dayanıyor. Ancak Todd, bu spekülasyonları reddediyor ve kendisinin sadece bir yazılımcı olduğunu, Bitcoin’in gelişimine katkıda bulunduğunu ifade ediyor.

Peter Todd, Satoshi Nakamoto 2011 yılında ortadan kaybolmadan önce onunla iletişime geçen sayılı kişiler arasında yer alıyor.

Belgeselde, Todd’un BitcoinTalk forumunda paylaştığı 2010 tarihli bir mesaja dikkat çekiliyor. Todd bu mesajla Satoshi Nakamoto’nun paylaşımını sürdürüyor. Todd ayrıca “Bitcoin’leri feda etme” kavramını kullanıyor. HBO belgeselinin yapımcısı Cullen Hoback, bu ifadenin Nakamoto’ya ait olan 1,1 milyon Bitcoin’e erişim yetisini kasıtlı olarak yok ettiğine dair bir itiraf olduğunu öne sürüyor.

Belgeselin son bölümünde yönetmen Cullen Hoback, Satoshi Nakamoto olduğu düşünülen Adam Back ve Peter Todd’u yüzleştiriyor. Hoback Todd’a “Sanki o zamanlarda Bitcoin hakkında derinlemesine bilgilere sahiptin?” diye soruyor. Todd ise “Evet, ben Satoshi Nakamoto’yum,” diye yanıt veriyor.

Peter Todd belgeselin yayınlanmasının ardından Satoshi Nakamoto olduğuna yönelik iddiaları net bir dille reddetti.

Peter Todd’un Net Serveti Ne Kadar?

Peter Todd’un net serveti tam olarak bilinmiyor. Ancak Bitcoin’in ilk günlerinden beri projede yer alması dolayısıyla ciddi miktarda BTC’ye sahip olduğu düşünülüyor. Bazı kaynaklar ise Peter Todd’un 945 bin dolar değerinde 15 BTC’ye sahip olduğuna dair spekülasyon yapıyor.

Satoshi Nakamoto’nun ise 2024 yılı itibariyle 70 milyar dolar değerinde 1,1 milyon BTC’ye sahip olduğu biliniyor.

Kripto Dünyasındaki Rolü

Peter Todd, Bitcoin’in gelişimi ve güvenliği konusunda önemli katkılarda bulunan isimlerden biri. Bitcoin’in işlem verimliliğini artırmak ve güvenliği güçlendirmek için birçok teknik geliştirme üzerinde çalıştı. Özellikle Replace-by-Fee (RBF) gibi fikirleriyle, Bitcoin’in ölçeklenebilirliğine ve güvenliğine katkı sağladı.

Kripto para topluluğundaki çalışmaları ve Bitcoin’e yaptığı katkılar sayesinde, Todd Bitcoin’in güvenlik protokollerinin güçlendirilmesine ve ağın daha geniş çapta benimsenmesine katkıda bulundu. Todd bu nedenle kripto para topluluğunda önemli bir role sahip.