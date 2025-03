Altın destekçisi ve Bitcoin’in önde gelen eleştirmenlerinden Peter Schiff, ABD Başkanı Donald Trump’ın Stratejik Kripto Rezervi (SCR) planını değerlendirdi.

Schiff, Trump’ın Stratejik Kripto Rezervi (SCR) planının tarihin en büyük pump ve dump oyunu olduğunu belirtti. Peter Schiff, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımlarla önce piyasayı yükselttiğini ve sonrasında ise çöküşe yol açtığını belirtti.

The crypto market was in free fall. Trump announced a bailout by creating a reserve of these supposedly valuable assets. If the government buys, the market will resume its decline once it's done. Then, the government can never tap into those reserves without crashing the market.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Mart’ta yaptığı paylaşımda Ripple (XRP), Cardano (ADA), Solana (SOL) gibi altcoin’lerin de ABD’nin stratejik kripto rezervinde yer alacağını açıkladı. Bu açıklamadan yaklaşık iki saat sonra bir başka paylaşım daha yapan Trump, bu kez de rezervin temel yapı taşlarının Bitcoin ve Ethereum olacağını söyledi.

Trump’ın paylaşımının ardından Bitcoin fiyatı 95.000 dolara kadar yükseldikten sonra 86.000 dolara geriledi. Bu süreçte Ethereum ise %15 oranında değer kaybederek 2.000 doların altına kadar geriledi. Peter Schiff, Trump’ın bu hamlelerinin manipülatif olduğunu belirtti ve ABD Kongresi’nden soruşturma başlatmasını talep etti.

Peter Schiff, ABD Kongresi’nin şu sorulara yanıt araması gerektiğini vurguladı:

Donald Trump’ın Stratejik Kripto Rezervi (SCR) açıklamasının ardından Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), XRP ve Solana (SOL) gibi varlıkların fiyatları önce yükselip ardından düştü. Bu süreçte Coinbase hisseleri %4,6, Robinhood hisseleri %6,4, MicroStrategy hisseleri ise %1,8 değer kaybetti.

.@Saylor claims the U.S. government should buy Bitcoin as it will be the best performing asset in the world. He says it's certain the price will rise 100X over time. If that's true, why does the government have to buy it at all? Just let Americans buy it themselves and get rich.

— Peter Schiff (@PeterSchiff) March 3, 2025