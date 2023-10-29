Peter Schiff son dönemde gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden spot Bitcoin ETF’leri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bitcoin (BTC) fiyatı Ekim ayında boğa koşusuna başlayarak 35.000 dolara yükseldi. Ancak Euro Pacific Capital’in kurucusu Peter Schiff bu yükseliş trendinin kısa süreceğine inanıyor.

Ekim ayıyla birlikte spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair beklentiler iyiden iyiye arttı. Bu beklentiler sonucunda kripto para piyasası Bitcoin liderliğinde yükselişe geçti. Ancak altın savunucusu ve Bitcoin eleştirmeni Peter Schiff bu yükseliş trendinin uzun sürmeyeceğine inanıyor.

Bitcoin’deki Yükseliş Peter Schiff’i Etkilemedi

Peter Schiff, spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanmasıyla birlikte kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin sonlanacağını düşünüyor. Euro Pacific Capital’in kurucusu Peter Schiff, yatırımcıların spot Bitcoin ETF’leri onaylanmadan önce kâr satışı yapmaya başlayabileceğine dikkat çekti.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Dr. Kıyamet lakaplı Peter Schiff, şunları kaydetti:

Spekülatörler, SEC’in $GBTC’nin bir ETF’ye dönüştürülmesi beklentileriyle alım satım yaparken Bitcoin şu anda 35.000 dolardan işlem görüyor. Onaydan önce satış baskısı gelmezse olası bir onay muhtemelen boğa koşusunun zirvesine işaret edecektir. ETF başvurularınının reddedilmesi durumunda ise satış baskısı daha küçük çaplı olacaktır.

Peter Schiff’in haklı olup olmadığını zaman gösterecek. Bununla birlikte Peter Schiff’in bu paylaşımını takip eden 48 saat içerisinde BTC fiyatı bir kez daha parabolik yükselişe başladı.

İpler SEC’in Elinde

İlginç bir şekilde Peter Schiff, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını reddetmesi durumunda bunun Bitcoin fiyatı üzerinde bir miktar destek sağlayacağını inanıyor. Peter Schiff, olası bir red durumunda Bitcoin yatırımcılarının varlıklarını satmayacağına inanıyor.

Peter Schiff’e ne kadar Bitcoin’e sahip olduğu da soruldu. Peter Schiff bu soruya “Hiç” yanıtını verdi.