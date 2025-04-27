Kripto para karşıtı fon yöneticisi Peter Schiff, bu hafta Bitcoin bağışı kabul etmeye başladığını açıkladı. Başta Schiff’in hack’lendiği ya da takipçilerini trollediği düşünüldü.

EuroPac’ın tanınmış hedge fon yöneticisi Schiff, Çarşamba günü yaptığı paylaşımda, Bitcoin’e dair fikirlerinin değişmesi için takipçilerinden BTC bağışında bulunmalarını istedi.

Due to Bitcoin's rally, the current market value of my Strategic Bitcoin Reserve has risen above $5,000 for the first time. To donate to my reserve to help prove me wrong that a Bitcoin reserve is a bad idea, here's the wallet address.

bc1q0vxwxsmkjy5t95qpc0mfznl59928grsr4wfa97 — Peter Schiff (@PeterSchiff) April 24, 2025

Ünlü Bitcoin Düşmanı Artık Bitcoin İstiyor

Schiff, paylaşımında bir Bitcoin cüzdan adresi de yayınladı. Bir blockchain kaşifine göre, gönderiden bu yana iki işlemle yaklaşık 5.259 dolar değerinde Bitcoin gönderildi.

Peter Schiff’in Bitcoin sahiplenmeye olan bu ani ilgisi, mevcut piyasa döngüsünün en güçlü yükseliş sinyallerinden biri olabilir. Schiff yıllardır Bitcoin’e yönelik nefretini her fırsatta açıklamalarında dile getirdi. Peter Schiff’in X hesabında Bitcoin’e ilişkin yüzlerce eleştirel paylaşım bulunuyor. Ancak Schiff son gönderisinde takipçilerinden Bitcoin bağışında bulunmalarını talep etti.

I'm not making any money. I'm never selling what's in that reserve. — Peter Schiff (@PeterSchiff) April 24, 2025

Bu Piyasa Döngüsünde FOMO Çok Güçlü

Geçen hafta Peter Schiff, Bitcoin’i bir “dolandırıcılık” olarak tanımlamış ve MicroStrategy kurucusu Michael Saylor’ın Bitcoin alımları nedeniyle “iflas edeceğini” iddia etmişti.

Saylor ise Bitcoin alımı için agresif bir strateji izliyor. Hatta yeni Bitcoin alımları için dönüştürülebilir tahvil ihracı bile yaptı. Sonuç olarak şirketinin hisseleri son 24 ayda Nasdaq’ta 10 kat arttı.

Peter Schiff, Çarşamba günkü paylaşımına gelen yorumlarda, elindeki Bitcoin’leri “asla satmayacağını” belirterek adeta Saylor gibi konuştu.

Bitcoin ile Müzik Videosu Mu Finanse Edilecek?

Schiff’in gönderisine gelen popüler yorumlardan birinde, kendisine eşinin müzik videolarını Bitcoin ile finanse edip etmeyeceği soruldu. Schiff, yanıt olarak yine Bitcoin’lerini satmayacağını vurguladı.

Peter Schiff’in eşi geçtiğimiz Eylül ayında bir müzik videosu yayınlamıştı. Grubunun adı ise “Laughing Cats” ve bu isim bir memecoin’i çağrıştırıyor.