Kripto para karşıtı fon yöneticisi Peter Schiff, bu hafta Bitcoin bağışı kabul etmeye başladığını açıkladı. Başta Schiff’in hack’lendiği ya da takipçilerini trollediği düşünüldü.

EuroPac’ın tanınmış hedge fon yöneticisi Schiff, Çarşamba günü yaptığı paylaşımda, Bitcoin’e dair fikirlerinin değişmesi için takipçilerinden BTC bağışında bulunmalarını istedi.

Due to Bitcoin's rally, the current market value of my Strategic Bitcoin Reserve has risen above $5,000 for the first time. To donate to my reserve to help prove me wrong that a Bitcoin reserve is a bad idea, here's the wallet address.

bc1q0vxwxsmkjy5t95qpc0mfznl59928grsr4wfa97

