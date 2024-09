Önde gelen Bitcoin eleştirmeni ve altın savunucusu Peter Schiff, bir kez daha Bitcoin’i hedef aldı. Vivek4real_ adlı kripto para girişimcisinin paylaşımına yorum yapan Schiff, dünyanın Bitcoin’e ihtiyacı olmadığını söyledi.

Vivek4real_ X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Hiç Bitcoin’i olmayanlar, gerçek anlamda şimdiye kadar gördüğüm en büyük yatırım fırsatını kaçırıyor.” ifadelerine yer verdi. Bu paylaşıma yorum yapan Schiff, dünyanın Bitcoin’e değil, petrol ve altına ihtiyacı olduğunu söyledi.

The critical difference is that the world actually needs oil and gold. It doesn't need Bitcoin. So demand for Bitcoin can collapse, but the supply won't go down. That means the price crashes.

— Peter Schiff (@PeterSchiff) September 25, 2024