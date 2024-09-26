Önde gelen Bitcoin eleştirmeni ve altın savunucusu Peter Schiff, bir kez daha Bitcoin’i hedef aldı. Vivek4real_ adlı kripto para girişimcisinin paylaşımına yorum yapan Schiff, dünyanın Bitcoin’e ihtiyacı olmadığını söyledi.

Vivek4real_ X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Hiç Bitcoin’i olmayanlar, gerçek anlamda şimdiye kadar gördüğüm en büyük yatırım fırsatını kaçırıyor.” ifadelerine yer verdi. Bu paylaşıma yorum yapan Schiff, dünyanın Bitcoin’e değil, petrol ve altına ihtiyacı olduğunu söyledi.

The critical difference is that the world actually needs oil and gold. It doesn't need Bitcoin. So demand for Bitcoin can collapse, but the supply won't go down. That means the price crashes. — Peter Schiff (@PeterSchiff) September 25, 2024

Peter Schiff, Bitcoin’e olan talebin azalabileceğini ancak arzının azalmayacağını bu nedenle de BTC fiyatının düşüş yaşayabileceğini vurguladı.

Schiff, altın ve petrolün pratik avantajlarına dikkat çekti. Altının mücevher ve elektronik gibi sektörlerde güvenilir bir değer saklama aracı olarak kullanıldığını belirten Schiff, petrolün ise ulaşım ve enerji üretimi için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Peter Schiff, bu kaynakların modern toplumun işleyişi için kritik öneme sahip olduğunu ve sürekli bir talep gördüğünü vurguladı.

Bitcoin’in pratik bir ihtiyaca yanıt vermediğini vurgulayan Schiff, sabit arzı ve içsel değerinin olmaması nedeniyle değerinin büyük ölçüde spekülatif olduğunu, talebin azalması halinde değerinin de hızla düşebileceğini savundu.

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi Bitcoin’in değeri de arz talep mekaniklerine göre belirleniyor. Ancak Schiff’in Bitcoin’in hiçbir içsel değeri olmadığına dair yorumu gerçeği yansıtmıyor. Zira Bitcoin, merkeziyetsiz finansa erişim sunarak özellikle ekonomik açıdan istikrarsız veya baskıcı rejimlerin bulunduğu ülkelerde geleneksel bankacılık sistemlerine bir alternatif olarak ortaya çıkıyor.

Bitcoin, hem güvenli bir değer saklama aracı hem de hızlı para transferi imkanı sunan bir alternatif olarak öne çıkıyor. Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde, merkeziyetsiz yapısı ve sınırlı arzı, Bitcoin’i enflasyona karşı bir koruma aracı haline getiriyor. Bu nedenle sık sık “dijital altın” olarak nitelendiriliyor.

Altın ve Bitcoin, her ikisi de yatırımcılar için farklı ihtiyaçlara yanıt veren önemli varlıklar olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bu iki varlığı doğrudan karşılaştırmak yerine, yatırımcıların risk profillerine ve finansal hedeflerine uygun olanı seçmeleri daha anlamlı bir yaklaşım olabilir.