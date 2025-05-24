Ekonomist Peter Schiff, Bitcoin ile altın arasındaki klasik tartışmayı yeniden gündeme taşıdı ve merkez bankalarının net bir şekilde altına yöneldiğini öne sürdü.

Merkez Bankaları Güvenli Liman Olarak Altını Seçiyor

Dünya genelinde merkez bankalarının altın alımlarında rekorlar kırılırken, bu eğilim Trump’ın ekonomi politikaları, doların değer kaybı ve küresel jeopolitik tansiyonun etkisiyle daha da güçleniyor. Schiff, sosyal medyada yaptığı son paylaşımda, “Eğer geleceğin parası Bitcoin olacaksa, neden merkez bankaları rezervlerini altınla güçlendiriyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

If gold is the past and Bitcoin is the future, why are foreign central banks that are preparing for a future where the U.S. dollar is no longer the reserve currency, replacing their dollar reserves with gold and not Bitcoin? — Peter Schiff (@PeterSchiff) May 24, 2025

Reuters’in verilerine göre, merkez bankaları yılda bin tondan fazla altın satın alıyor. Bu rakam, önceki on yılın ortalamasının neredeyse iki katı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları, rezervlerinin yalnızca %10’unu altında tutarken, Bank of America stratejisti Michael Widmer’a göre bu oranı %30’a çıkarmaları finansal koruma açısından ideal.

Altına Talepte Trump Etkisi

Schiff, altına olan talebin Trump’ın başkanlığa dönüşü ve ticaret savaşlarını yeniden alevlendiren sert gümrük politikalarıyla da yakından ilişkili olduğuna dikkat çekiyor. Dolar zayıfladıkça, altının çekiciliği artıyor. Ticaret savaşlarından banka iflaslarına kadar birçok belirsizlikte, merkez bankaları zamana direnen varlıklar arıyor.

Rusya ve Yükselen Piyasalarda Altın Stratejisi

Özellikle Rusya, 2014-2020 yılları arasında Batı yaptırımlarına karşı kendini korumak için altın stoklarını hızla artırdı. Hâlâ, Rusya Maliye Bakanlığı’nın yerli üreticilerden alımlara devam ettiği bildiriliyor. Aynı yolu izleyen başka ülkeler de var; bu da altının modasının asla geçmediğine dair Schiff’in iddiasını güçlendiriyor.

Bitcoin Neden Merkez Bankalarının Tercihi Değil?

Schiff, Bitcoin’i destekleyenlere şu soruyu yöneltiyor: “Gerçekten geleceğin rezerv varlığı Bitcoin ise, neden merkez bankaları alım yapmıyor?” Özellikle Bitcoin’in sert fiyat dalgalanmalarını ve oynak yapısını vurgulayan Schiff, Amerikan yatırımcılarının risk altında olduğunu savunuyor. Zira mevcut durumda, Bitcoin’in neredeyse yarısı ABD’li yatırımcıların elinde bulunuyor.

Bu arada, ons altın 3.357,4 dolar ile güne %1,82 artışla devam ediyor. Bitcoin ise son 24 saatte %2,31 gerileyerek 108.148 dolar seviyesine düştü; fakat aylık bazda hâlâ %17 artıda.

Schiff’e göre, kısa vadeli yükselişlere rağmen Bitcoin, merkez bankalarının aradığı uzun vadeli güveni sunamıyor.

Bitcoin Altından Daha İyi Performans Gösterebilir mi?

Elbette herkes Schiff ile aynı fikirde değil. CNBC’den Ran Neuner, blockchain teknolojisindeki gelişmeler ve kurumsal ilgideki artışla birlikte Bitcoin’in uzun vadede altını bile geride bırakabileceğini savunuyor.

Ancak Schiff’in şüpheleri sürüyor. Ayrıca ABD’de stabilcoin kullanımının artmasını da düzenleyici belirsizliklerle eleştiriyor.

Özetle merkez bankaları güvenli liman tercihini şimdilik net şekilde altından yana kullanıyor. Bitcoin’in gelecekte bu dengeyi değiştirip değiştiremeyeceği ise yatırımcılar ve kurumlar arasındaki büyük tartışma olarak sıcaklığını koruyor.