Ekonomist Peter Schiff, Bitcoin ile altın arasındaki klasik tartışmayı yeniden gündeme taşıdı ve merkez bankalarının net bir şekilde altına yöneldiğini öne sürdü.

Dünya genelinde merkez bankalarının altın alımlarında rekorlar kırılırken, bu eğilim Trump’ın ekonomi politikaları, doların değer kaybı ve küresel jeopolitik tansiyonun etkisiyle daha da güçleniyor. Schiff, sosyal medyada yaptığı son paylaşımda, “Eğer geleceğin parası Bitcoin olacaksa, neden merkez bankaları rezervlerini altınla güçlendiriyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

If gold is the past and Bitcoin is the future, why are foreign central banks that are preparing for a future where the U.S. dollar is no longer the reserve currency, replacing their dollar reserves with gold and not Bitcoin?

— Peter Schiff (@PeterSchiff) May 24, 2025