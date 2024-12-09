Peter Schiff Bitcoin’e yönelik olumsuz söylemlerine bir yenisini daha ekledi. Schiff, Bitcoin’in ABD için ulusal güvenlik tehdidi olduğunu iddia etti ve ABD’nin 47. Başkanı seçilen Trump’ın stratejik Bitcoin rezervi oluşturma planına tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Schiff, “Bitcoin bir ulusal güvenlik tehdidi haline geldi.” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlar kendi paralarını Bitcoin alarak israf edebilir. Ancak hükümet yetkililerinin kamu parasını Bitcoin’e yatırması sınırı aşmaktır. Bitcoin artık bir numaralı kamu düşmanıdır.”

Bitcoin ve Trump Yönetiminin Planları

Schiff’in bu açıklamaları, Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti’deki müttefiklerinin önerdiği kripto para stratejik varlık rezervine atıfta bulunuyor.

Trump, Temmuz ayında Nashville’de düzenlenen Bitcoin Konferansı’nda yaptığı konuşmada seçimi kazanması halinde ulusal Bitcoin rezervi oluşturacağını ve ABD’nin sahip olduğu veya gelecekte edineceği tüm Bitcoin’leri elinde tutacağını belirtmişti.

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis ise ABD hükümetinin daha fazla BTC satın alarak stratejik rezerv fonu oluşturması gerektiğini savunuyor. Peter Schiff bu tür politikalara karşı çıkarak Bitcoin’i ABD’nin en büyük düşmanı olarak tanımladı.

Bitcoin Fiyatı ve Topluluğun Tepkisi

Peter Schiff’in açıklamalarının ardından Bitcoin Pazar günü 100.000 doların üzerine yükseldi. Öte yandan kısa süre önce yapılan bir anket ABD’de ulusal güvenlik konusunda SARS-CoV-2 koronavirüsünün hala daha büyük bir tehdit olarak algılandığını gösteriyor.

Schiff’in Çelişkisi

İronik bir şekilde Peter Schiff’in X profilindeki sabitlenmiş gönderisi Bitcoin’e yönelik eleştirilerine yanıt niteliğinde. Schiff bu gönderide hükümetin servet dağıtımı politikalarını suistimal eden ve bu yolla Amerikalıların refahını azaltan kişileri sert bir şekilde eleştiriyor.

Bitcoin, bireylerin gelirlerini ve varlıklarını hükümetin yeniden dağıtım politikalarından korumasına, hatta bu varlıkları büyütmesine olanak tanıyan özelliklere sahip. Bu da Schiff’in eleştirdiği, devlet kaynaklarını kötüye kullanarak ülke içindeki refaha zarar veren kişilere karşı bir koruma mekanizması sunuyor.