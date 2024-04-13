Peter Brandt’in XRP gönderisi ne anlama geliyor?

Uzman yatırımcı Peter Brandt, kripto para piyasalarını yakından takip ediyor. Yatırımcı son olarak XRP ve BTC’nin performansına göz attı.

Brandt’in XRP Yorumu

Peter Brandt, XRP/BTC paritesinin 3 günlük grafiğini analiz etti. Brandt, 2024 başından beri düştüğü görülen parite için şöyle bir yorumda bulundu:

Antarktika’ya doğru gidiyor.

Antarktika hem soğuk hem de güneyde. Bu bakımdan fiyat düşüşünü çağrıştırması nedeniyle söz konusu açıklama, analistin XRP’nin BTC’ye kıyasla değerinde düşüş beklediği şeklinde yorumlanabilir.

Öte yandan, Antarktika insanın yaşamadığı ve pek keşfedilmemiş bir kıta. Brandt, XRP’nin henüz görülmemiş fiyat seviyelerine ulaşacağını ima ediyor da olabilir.

Brandt’in bir topluluk üyesine verdiği cevap, durumu netleştiriyor. Analist, “XRP’nin BTC’nin performansını tarihsel olarak geride bırakacağı seviyeye gidiyor,” diyen üyeyi şöyle yanıtladı:

Evet, bir başka deyişle, hiçbir alıcının kârlı olmadığı bir seviyeye gidiyor.

Kripto para piyasaları geçtiğimiz saatleri düzeltmeyle geçirdi. XRP, son 24 saatte yüzde 8’in üzerinde düşerek en fazla değer kaybeden kripto paralardan biri oldu. Altcoin, haber yayın saati itibarıyla 0,52 dolardan işlem görüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı dava, XRP fiyatını baskılamayı sürdürüyor. SEC, XRP’nin geliştiricisi Ripple’dan menkul kıymet dolandırıcılığı gerçekleştirdiği suçlamasıyla şikayetçi olmuştu.

Dava üç yıldan uzun süredir sürüyor. SEC, XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu iddia ediyor. Mahkemeden bu yönde bir karar çıkarsa, XRP fiyatı da bundan olumsuz etkilenebilir.