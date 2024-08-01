Kripto para piyasaları 1 Ağustos’ta düzeltmeden geçiyor. Son 24 saat içerisinde değer kazanan neredeyse hiçbir kripto para bulunmuyor.

Uzman yatırımcı Peter Brandt, uzun vadeli ve daha ciddi bir düzeltme sinyaline dikkat çekti. Bu sinyal Bitcoin ve XRP ile ilgili.

XRP İçin Tehlike Çanları Çalıyor

Peter Brandt, 1 Ağustos’ta X üzerinden paylaştığı gönderisinde XRP/BTC paritesinin haftalık grafiğini inceledi. Brandt, grafikte karmaşık bir baş ve omuzlar formasyonu (H&S) oluştuğunu söyledi.

Baş ve omuzlar formasyonu, teknik analizde kullanılan ve trendin yükselişten düşüşe döneceğinin sinyalini veren bir formasyondur.

Brandt, XRP için yaklaşan tehlikeyi esprili bir şekilde şöyle açıkladı:

Bu birkaç yılda oluşmuş, karmaşık bir H&S formasyonu. Fiyat alt destek çizgisinin gerisine düşerse, kullanıcı adında XRP olan tüm X hesaplarının bir daha dönmemek üzere ortadan kaybolduğunu göreceğiz.

This chart pattern is a multi-year complex H&S.

If this chart penetrates the lower support line then all @X accounts with XRP initials attached will slowly disappear to never again be seen again pic.twitter.com/tJEJSEvKv8 — Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 1, 2024

Bitcoin son 24 saatte yüzde 5’e yakın değer kaybetti. BTC, haber yayın saati itibarıyla 63 bin dolar sınırından işlem görüyor.

XRP ise daha ciddi bir değer kaybı yaşadı. Yüzde 10’a yakın düşen XRP 0,5680 dolara kadar geriledi.

XRP’nin geliştiricisi Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) hukuk mücadelesi, XRP fiyatında belirleyici bir etken.

Neredeyse dört yıldır devam eden davada yakında karar çıkması bekleniyor. Karar Ripple lehine olursa, XPR fiyatını yıllardır baskılayan dava, altcoin için ayı piyasasını başlatabilir.