Kripto para piyasaları 1 Ağustos’ta düzeltmeden geçiyor. Son 24 saat içerisinde değer kazanan neredeyse hiçbir kripto para bulunmuyor.

Uzman yatırımcı Peter Brandt, uzun vadeli ve daha ciddi bir düzeltme sinyaline dikkat çekti. Bu sinyal Bitcoin ve XRP ile ilgili.

Peter Brandt, 1 Ağustos’ta X üzerinden paylaştığı gönderisinde XRP/BTC paritesinin haftalık grafiğini inceledi. Brandt, grafikte karmaşık bir baş ve omuzlar formasyonu (H&S) oluştuğunu söyledi.

Baş ve omuzlar formasyonu, teknik analizde kullanılan ve trendin yükselişten düşüşe döneceğinin sinyalini veren bir formasyondur.

Brandt, XRP için yaklaşan tehlikeyi esprili bir şekilde şöyle açıkladı:

This chart pattern is a multi-year complex H&S.

If this chart penetrates the lower support line then all @X accounts with XRP initials attached will slowly disappear to never again be seen again pic.twitter.com/tJEJSEvKv8

