Ünlü yatırımcı Peter Brandt, Solana’nın (SOL) önümüzdeki haftalarda 500 doların üzerine çıkabileceğini ve bu süreçte XRP yatırım getirisini 2 kat geçebileceğini öngörüyor. Peki bu yükseliş tahmininin arkasındaki teknik ve zincir üstü göstergeler neler?

XRP 4,4 Dolara Gidebilir ama SOL’un Hedefi Çok Daha Yüksek

Brandt, 25 Mayıs’ta yaptığı X (eski adıyla Twitter) paylaşımında, XRP’nin alçalan üçgen formasyonundan çıktığını ve 4,4 dolara kadar yükselebileceğini belirtti. Bu seviye, mevcut fiyat olan 2,3 dolara göre yaklaşık %87’lik bir artışa işaret ediyor.

Ancak Solana için tahmin çok daha iddialı: Brandt’e göre SOL, “cup and handle” (fincan-kulp) formasyonu oluşturdu ve bu yapının kırılması durumunda fiyatın 518 dolara, yani mevcut 177 dolar seviyesinden %195 artışla ulaşması mümkün.

MVRV Göstergesi Daha Fazla Yükseliş Alanı Olduğunu Gösteriyor

Zincir üstü analiz aracı MVRV (Market Value to Realized Value), SOL’un geçmişteki zirvelerini önceden işaret etmişti. Bu oran:

2021’deki 260 dolarlık zirvede 3,5’in üzerindeydi.

2024 başında 200 dolara çıkarken 2,5 seviyesini gördü.

2025 Ocak ayında 295 dolarlık zirvede 2 seviyesindeydi.

Mevcut MVRV değeri ise 1,2 seviyesinde. Bu da, yeni bir lokal zirveye ulaşmak için hâlâ yükseliş alanı olduğunu gösteriyor. Eğer MVRV 2-2,5 seviyesine ulaşırsa yeni bir lokal tepe, 3,5 üzeri ise döngüsel zirve ihtimali artar.

Balina Cüzdanlarında Artış Devam Ediyor

2025 yılının Mart ayıdnan bu yana, 1.000 SOL ve üzeri tutan cüzdan sayısı 21.600’den 23.000’e çıktı. Bu cüzdanların sayısındaki istikrarlı artış, piyasada birikim sürecinin sürdüğüne işaret ediyor. Bu eğilim devam ederse, potansiyel yükseliş desteklenebilir. Ancak düşüş yaşanırsa, bu durum yükseliş senaryosunu zayıflatabilir.

Piyasa Kararsız: Polymarket’te %50-%50 Bölünme

Tahmin platformu Polymarket, yatırımcıların Solana’nın 2025 içinde yeni bir ATH (tüm zamanların en yüksek seviyesi) belirleyip belirlemeyeceği konusunda ikiye bölündüğünü gösterdi. Katılımcıların yaklaşık %50’si bu seviyenin geleceğine inanıyor, diğer yarısı ise daha temkinli.

Solana, teknik ve zincir üstü verilerle yükselişe işaret ediyor. Ancak yatırımcılar hâlâ temkinli.