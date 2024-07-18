Bitcoin, Donald Trump’ın uğradığı silahlı saldırıyı sağ atlatmasından beri aralıksız yükseliyor. BTC, bir haftadan kısa sürede 58 bin dolardan 64 bin dolara yükseldi.

Ancak uzman bir yatırımcıya göre yükseliş trendi henüz doğrulanmış değil.

Bitcoin Yükseliş Trendi Güçsüz

Peter Brandt, 18 Temmuz’da paylaştığı X gönderisinde BTC/USD paritesinin günlük grafiğini inceledi. Analist, fiyat hareketinin yükseliş trendinin güçsüz olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Bitcoin’in yaşadığı güncel fiyat sekmesi beni etkilemiş olsa da fiyatın halving, ETF’ler ve piyasadaki coşkuya rağmen daha düşük tepe ve dip seviyeler oluşturduğu unutulmamalı.

While I am impressed by the current bounce in Bitcoin $BTC it should be noted that the sequence of lower highs and lower lows continues despite the halving, despite the ETf, despite the hype pic.twitter.com/V5M6FFaMpJ — Peter Brandt (@PeterLBrandt) July 17, 2024

Formasyonun boğa flaması olduğunu iddia eden bir kullanıcıyı yanıtlayan Brandt, birkaç aylık süreden fazlasını kapsayan flamaların gözardı edilebileceğini söyledi.

Devam formasyonu olan boğa flaması, bir varlığın yükseliş trendini sürdüreceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

ABD’de spot Bitcoin ETF’ler ocak ayında işlem açıldı. Genelde halving sonrası yükselen Bitcoin, nisan ayındaki halving’i beklemeden ralliye başladı ve fiyat rekoru kırdı.

Ancak Bitcoin, sonraki aylarda başlayan düşüş trendinde 50 bin dolara kadar geriledi.

Arz talep dengesinde arz tarafını daraltarak fiyatı yükselten ve geçmişte hep boğa piyasalarının tetikleyicisi olmuş halving, bu yıl fiyata etkisini henüz hissettirmedi.

Satış Baskısı Hafifledi

Bitcoin’i son aylarda baskılayan en önemli etkenlerin bir kısmı ortadan kalktı, bir kısmı da hafifledi. Yaklaşık bir aylık süreçte 50 bin BTC satan Almanya’nın satışları, geçtiğimiz hafta sona erdi.

Mt. Gox’un Bitcoin iade süreci sürüyor. İflas eden borsa, BTC ve Bitcoin Cash iadelerinin üçte birinden fazlasını tamamladı.