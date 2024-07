Bitcoin, Donald Trump’ın uğradığı silahlı saldırıyı sağ atlatmasından beri aralıksız yükseliyor. BTC, bir haftadan kısa sürede 58 bin dolardan 64 bin dolara yükseldi.

Ancak uzman bir yatırımcıya göre yükseliş trendi henüz doğrulanmış değil.

Peter Brandt, 18 Temmuz’da paylaştığı X gönderisinde BTC/USD paritesinin günlük grafiğini inceledi. Analist, fiyat hareketinin yükseliş trendinin güçsüz olduğuna işaret ettiğini söyledi.

While I am impressed by the current bounce in Bitcoin $BTC it should be noted that the sequence of lower highs and lower lows continues despite the halving, despite the ETf, despite the hype pic.twitter.com/V5M6FFaMpJ

