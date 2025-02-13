Meme coin sektörü son 24 saatte toparlanarak toplam piyasa değerini 78 milyar doların üzerine çıkardı. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve Pepe (PEPE) gibi bu kategorinin en büyük kripto paraları hafif kazançlar elde ederken, bazıları daha etkileyici artışlarla dikkat çekti.

Örneklerden biri Popcat (POPCAT), diğeri ise Pudgy Penguins (PENGU) oldu. POPCAT’in fiyatı yaklaşık yüzde 25 oranında fırlarken, PENGU ise yüzde 10 civarında değer kazandı.

Yükselişin ardındaki en olası sebep ise Coinbase’in bu varlıkları Solana ağı üzerinde destekleme kararı olabilir. Amerika merkezli kripto para borsası, “Likidite koşulları sağlanırsa, 13 Şubat 2025’te Türkiye saatiyle akşam 8’den sonra işlem başlayacak” açıklamasını yaptı. Ayrıca, “Bu varlığın yeterli arzı sağlandığında, POPCAT-USD ve PENGU-USD işlem çiftlerinde kademeli olarak ticaret başlayacak.” ifadesine yer verdi.

Son 24 saatte önemli bir artış yaşayan bir diğer meme coin ise Official Trump (TRUMP) oldu. Güney Kore’nin önde gelen kripto borsası Upbit’in yaptığı açıklamanın ardından, TRUMP’un değeri yüzde 10’un üzerinde arttı.

Upbit, kullanıcıların TRUMP/KRW, TRUMP/BTC ve TRUMP/USDT işlem çiftlerinde ticaret yapabileceğini duyurdu. Böylece Upbit, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından piyasaya sürülen bu meme coini benimseyen en son platform oldu. Daha önce Binance ve Coinbase de bu varlığı desteklemişti.

Bu gelişme, TRUMP’un geçen ay piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra gerçekleşti ve ilk boğa koşusunun arkasındaki ana nedenlerden biri olabileceği düşünülüyor.