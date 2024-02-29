Memecoin’lerdeki yükseliş trendi devam ediyor. Son bir haftada %160 oranında değer kazanan Pepe (PEPE) de memecoin’lerdeki yükseliş trendine öncülük ediyor.

Salı günüyle birlikte memecoin’ler yükselişe geçti. Memecoin’lerin toplam piyasa değeri 27 Şubat Salı günü yaklaşık %20’lik yükselişle 27,2 milyar dolara yükseldi.

Memecoin’lerdeki yükseliş, Bitcoin’in (BTC) 60.000 dolara yükselerek son 26 ayın zirvesine ulaşmasının ardından geldi.

Pepe (PEPE) Boğa Koşusuna Başladı

Yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği memecoin’lerden biri olan PEPE, 27 Şubat Salı günü 0,0000033 doları aştı. Son 24 saatte %2,19 oranında değer kazanan PEPE 0.000003001 dolar seviyesinden işlem görüyor.

PEPE şu anda 5 Mayıs 2023‘te kaydedilen 0.000004354 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden %30,45 uzakta.

PEPE dün %40, son bir haftalık süreçte ise %180‘e varan yükselişler yaşadı. CoinGlass verilerine göre PEPE’nin Açık Faiz (OI) Ağırlıklı Fonlama Oranı %0,0169’dan %0,12’ye kadar yükseldi. Bu da yatırımcıların PEPE’deki yükseliş trendinin devam edeceği umuduyla long pozisyonlarını açık tutmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Memecoin’ler Yükselişe Geçti

27 Şubat Salı günü FLOKI %23 ve Dogwifhat (WIF) ise %31 oranında değer kazandı. Bu iki memecoin’in işlem hacmi de merkezsiz borsalar başta olmak üzere borsalardaki işlem hacminin haftaya kritik bir patlama yaparak başlamasının ardından geldi.

Piyasa değerine göre en büyük memecoin DOGE ise son 24 saatte %29, son bir haftalık süreçte ise %49,54 oranında değer kazanarak 0.1272 dolar seviyesini aştı.

Böylelikle kripto para topluluğunda “memecoin’ler neden yükseliyor?” sorusu gündeme geldi. Memecoin’lerdeki yükselişin en önemli nedeni Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto para piyasasında yaşanan yükselişler olabilir. Bununla birlikte Solana ekosistemindeki memecoin’lerin yatırımcılarına yüz dolarlık cüzi yatırımları milyonlarca dolara dönüştürmelerine olanak sağlamasıyla memecoin’lere yönelik kaçırma korkusu (FOMO) oluştu.

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Memecoin’ler doğaları gereği yüksek risklidir ve fiyat dalgalanmalarına açıktır. Bu nedenle okuyucularımıza memecoin’lere yatırım yapmadan önce dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu konuda daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz: